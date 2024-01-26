В Верховной Раде предложили три претендента на место главкома ВСУ Залужного

Безуглая: пост главкома ВСУ могут занять Мойсюк, Буданов или Сырский
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НАТО. Москва. stock, Валерий Залужный,  stock
По мнению Безуглой, на смену Залужному могут прийти Буданов, Мойсюк или Сырский Фото:

Кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ, который на данный момент занимает Валерий Залужный, могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский. Такое мнение высказала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Много спрашивают, поэтому все-таки напишу коротко относительно основных претендентов на Главнокомандующего ВСУ в рамках изменения стратегии 2024 года (Кирилл Буданов, Евгений Мойсюк, Александр Сырский)», — заявила Безуглая. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Первым претендентом, по мнению Безуглой, на пост главнокомандующего украинской армией является начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он руководит операциями и диверсиями на территории России.

Второй кандидат: генерал-лейтенант Евгения Мойсюка. Ранее он командовал украинскими десантно-штурмовыми войсками. На данный момент он занимает должность заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Третьим претендентом, по словам член Комитета Верховной Рады, может стать генерал-полковник Александр Сырский. Он получил образование в Московском высшем общевойсковом командном училище, а позже перешел на службу в армию Киева.

Ранее в Великобритании раскрыли, что хотят заменить Залужного на Буданова в качестве главкома ВСУ. Британский эксперт Александр Меркурис раскрыл, что это связано с плохим положением украинской армии на фронте. Помимо прочего, эксперт подчеркнул, что Буданов не имеет такого опыта в военной сфере, как Залужный.

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Кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ, который на данный момент занимает Валерий Залужный, могут стать генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, глава ГУР Украины Кирилл Буданов и генерал-полковник Александр Сырский. Такое мнение высказала член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. «Много спрашивают, поэтому все-таки напишу коротко относительно основных претендентов на Главнокомандующего ВСУ в рамках изменения стратегии 2024 года (Кирилл Буданов, Евгений Мойсюк, Александр Сырский)», — заявила Безуглая. Об этом она написала в своем telegram-канале. Первым претендентом, по мнению Безуглой, на пост главнокомандующего украинской армией является начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он руководит операциями и диверсиями на территории России. Второй кандидат: генерал-лейтенант Евгения Мойсюка. Ранее он командовал украинскими десантно-штурмовыми войсками. На данный момент он занимает должность заместителя главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Третьим претендентом, по словам член Комитета Верховной Рады, может стать генерал-полковник Александр Сырский. Он получил образование в Московском высшем общевойсковом командном училище, а позже перешел на службу в армию Киева. Ранее в Великобритании раскрыли, что хотят заменить Залужного на Буданова в качестве главкома ВСУ. Британский эксперт Александр Меркурис раскрыл, что это связано с плохим положением украинской армии на фронте. Помимо прочего, эксперт подчеркнул, что Буданов не имеет такого опыта в военной сфере, как Залужный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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