В Британии раскрыли, на кого хотят заменить Залужного

Аналитик Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за катастрофы на фронте

23 января 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Залужный имеет больше военного опыта, чем Буданов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного хотят заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова. Причиной стало то, что положение украинских войск на передовой стремительно ухудшается. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Причина назначения Буданова на эту должность (главнокомандующего ВСУ — прим. URA.RU) — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Несмотря на это эксперт подчеркнул, что Буданов не имеет такого военного опыта, как Залужный. Украинский политик Георгий Тука ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного. При этом, по словам политика, место в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) ему предоставлено не будет.

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного хотят заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова. Причиной стало то, что положение украинских войск на передовой стремительно ухудшается. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис. «Причина назначения Буданова на эту должность (главнокомандующего ВСУ — прим. URA.RU) — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube. Несмотря на это эксперт подчеркнул, что Буданов не имеет такого военного опыта, как Залужный. Украинский политик Георгий Тука ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного. При этом, по словам политика, место в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) ему предоставлено не будет.