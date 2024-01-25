Российский тур певца Matrang (Алан Хадзарагов) и его выступление в Екатеринбурге под угрозой отмены. Он опасается возвращаться в Россию, потому что его избили во Владикавказе.
«Хадзарагова избили во Владикавказе в 2023-м, теперь он боится возвращаться в Россию из Таиланда. Певец разорвал отношения с лейблом Gazgolder. Ближайшие выступления запланированы в апреле в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге», — пишет Shot. Организаторы официально пока не отменяли концерты, но и не исключают такого исхода.
Широкую популярность Matrang получил, выпустив песню «Медуза». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» свыше 200 тысяч подписчиков.
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