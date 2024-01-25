Развлечения Знаменитости Концерт Matrang в Екатеринбурге срывается из-за бегства артиста из РФ. Скрин 26 января 2024 в 13:49 Размер текста - 17 + Концерт репера должен состояться в Екатеринбурге в апреле Фото: Илья Московец © URA.RU Российский тур певца Matrang (Алан Хадзарагов) и его выступление в Екатеринбурге под угрозой отмены. Он опасается возвращаться в Россию, потому что его избили во Владикавказе. «Хадзарагова избили во Владикавказе в 2023-м, теперь он боится возвращаться в Россию из Таиланда. Певец разорвал отношения с лейблом Gazgolder. Ближайшие выступления запланированы в апреле в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге», — пишет Shot. Организаторы официально пока не отменяли концерты, но и не исключают такого исхода. Широкую популярность Matrang получил, выпустив песню «Медуза». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» свыше 200 тысяч подписчиков. На сайте Gazgolder Матранга в списке участников лейбла нет Сайт: Gazgolder Российский тур певца Matrang (Алан Хадзарагов) и его выступление в Екатеринбурге под угрозой отмены. Он опасается возвращаться в Россию, потому что его избили во Владикавказе. «Хадзарагова избили во Владикавказе в 2023-м, теперь он боится возвращаться в Россию из Таиланда. Певец разорвал отношения с лейблом Gazgolder. Ближайшие выступления запланированы в апреле в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге», — пишет Shot. Организаторы официально пока не отменяли концерты, но и не исключают такого исхода. Широкую популярность Matrang получил, выпустив песню «Медуза». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» свыше 200 тысяч подписчиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям