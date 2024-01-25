25 января 2024

Концерт Matrang в Екатеринбурге срывается из-за бегства артиста из РФ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Дельфина в Tele Club. Екатеринбург, концерт, микрофон, сцена, певец, дельфин, лысиков андрей, dolphin
Концерт репера должен состояться в Екатеринбурге в апреле Фото:

Российский тур певца Matrang (Алан Хадзарагов) и его выступление в Екатеринбурге под угрозой отмены. Он опасается возвращаться в Россию, потому что его избили во Владикавказе.

«Хадзарагова избили во Владикавказе в 2023-м, теперь он боится возвращаться в Россию из Таиланда. Певец разорвал отношения с лейблом Gazgolder. Ближайшие выступления запланированы в апреле в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге», — пишет Shot. Организаторы официально пока не отменяли концерты, но и не исключают такого исхода.

Широкую популярность Matrang получил, выпустив песню «Медуза». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» свыше 200 тысяч подписчиков.

На сайте Gazgolder Матранга в списке участников лейбла нет
На сайте Gazgolder Матранга в списке участников лейбла нет

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Российский тур певца Matrang (Алан Хадзарагов) и его выступление в Екатеринбурге под угрозой отмены. Он опасается возвращаться в Россию, потому что его избили во Владикавказе. «Хадзарагова избили во Владикавказе в 2023-м, теперь он боится возвращаться в Россию из Таиланда. Певец разорвал отношения с лейблом Gazgolder. Ближайшие выступления запланированы в апреле в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге», — пишет Shot. Организаторы официально пока не отменяли концерты, но и не исключают такого исхода. Широкую популярность Matrang получил, выпустив песню «Медуза». В его сообществе в соцсети «ВКонтакте» свыше 200 тысяч подписчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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