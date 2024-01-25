На месте происшествия работают силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге недалеко от ресторана «Итальянцы» на Малышева нашли труп мужчины. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Тело мужчины лежало во временном переходе. Потом полицейские накрыли его черным мешком», — поделился собеседник агентства.
Силовики отказались рассказывать подробности гибели человека журналисту URA.RU. «Из-под черной тряпки виднелись только ботиночки погибшего», — рассказала корреспондент агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
На месте трагедии работают полицейские
Тело накрыто черной тряпкой
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