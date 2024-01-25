Происшествия Криминал В Екатеринбурге недалеко от итальянского ресторана нашли труп. Фото 26 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают силовики (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге недалеко от ресторана «Итальянцы» на Малышева нашли труп мужчины. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Тело мужчины лежало во временном переходе. Потом полицейские накрыли его черным мешком», — поделился собеседник агентства. Силовики отказались рассказывать подробности гибели человека журналисту URA.RU. «Из-под черной тряпки виднелись только ботиночки погибшего», — рассказала корреспондент агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. На месте трагедии работают полицейские Фото: Ксения Морозкова © URA.RU Тело накрыто черной тряпкой Фото: Ксения Морозкова © URA.RU В Екатеринбурге недалеко от ресторана «Итальянцы» на Малышева нашли труп мужчины. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Тело мужчины лежало во временном переходе. Потом полицейские накрыли его черным мешком», — поделился собеседник агентства. Силовики отказались рассказывать подробности гибели человека журналисту URA.RU. «Из-под черной тряпки виднелись только ботиночки погибшего», — рассказала корреспондент агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям