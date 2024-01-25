25 января 2024

В Екатеринбурге недалеко от итальянского ресторана нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, зима, полиция, охрана правопорядка, полк ппсп
На месте происшествия работают силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге недалеко от ресторана «Итальянцы» на Малышева нашли труп мужчины. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Тело мужчины лежало во временном переходе. Потом полицейские накрыли его черным мешком», — поделился собеседник агентства.

Силовики отказались рассказывать подробности гибели человека журналисту URA.RU. «Из-под черной тряпки виднелись только ботиночки погибшего», — рассказала корреспондент агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

На месте трагедии работают полицейские
На месте трагедии работают полицейские
Фото:
Тело накрыто черной тряпкой
Тело накрыто черной тряпкой
Фото:

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В Екатеринбурге недалеко от ресторана «Итальянцы» на Малышева нашли труп мужчины. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Тело мужчины лежало во временном переходе. Потом полицейские накрыли его черным мешком», — поделился собеседник агентства. Силовики отказались рассказывать подробности гибели человека журналисту URA.RU. «Из-под черной тряпки виднелись только ботиночки погибшего», — рассказала корреспондент агентства. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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