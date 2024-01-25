Прокуратура ХМАО начала проверку из-за ДТП, в которое попали дети-инвалиды

26 января 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял на контроль ДТП с детьми-инвалидами в Нягани Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «В СМИ распространен материал, из которого следует, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья, попал в дорожное происшествие. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. Прокуратура проводит проверку», — сообщили в ведомстве. Ход проверки поставлен на контроль прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будет решен вопрос о наказании виновных и привлечении их к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП. Никто из пассажиров не пострадал, но до школы пришлось добираться пешком.

Прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «В СМИ распространен материал, из которого следует, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья, попал в дорожное происшествие. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. Прокуратура проводит проверку», — сообщили в ведомстве. Ход проверки поставлен на контроль прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будет решен вопрос о наказании виновных и привлечении их к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП. Никто из пассажиров не пострадал, но до школы пришлось добираться пешком.