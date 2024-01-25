Прокуратура ХМАО начала проверку из-за ДТП, в которое попали дети-инвалиды

Прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
«В СМИ распространен материал, из которого следует, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья, попал в дорожное происшествие. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. Прокуратура проводит проверку», — сообщили в ведомстве.
Ход проверки поставлен на контроль прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будет решен вопрос о наказании виновных и привлечении их к ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП. Никто из пассажиров не пострадал, но до школы пришлось добираться пешком.
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