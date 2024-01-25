25 января 2024

Прокуратура ХМАО начала проверку из-за ДТП, в которое попали дети-инвалиды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин взял на контроль ДТП с детьми-инвалидами в Нягани Фото:

Прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«В СМИ распространен материал, из которого следует, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья, попал в дорожное происшествие. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. Прокуратура проводит проверку», — сообщили в ведомстве.

Ход проверки поставлен на контроль прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будет решен вопрос о наказании виновных и привлечении их к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП. Никто из пассажиров не пострадал, но до школы пришлось добираться пешком.

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Прокуратура ХМАО начала проверку после ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего детей-инвалидов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства. «В СМИ распространен материал, из которого следует, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья, попал в дорожное происшествие. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. Прокуратура проводит проверку», — сообщили в ведомстве. Ход проверки поставлен на контроль прокурора округа Евгения Ботвинкина. При наличии оснований будет решен вопрос о наказании виновных и привлечении их к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП. Никто из пассажиров не пострадал, но до школы пришлось добираться пешком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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