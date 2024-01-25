В Москве скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринах

Епископу было 72 года
В Москве после болезни скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринах. Ему было 72 года.
«Епископ Иринарх (Владимир Грезин) ушел из жизни 24 января, в городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве после продолжительной болезни», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что Иринах возглавлял Пермскую епархию с 2002 по 2010 годы.
Про епископа Еринаха известно, что он родился в 1951 году. В 1969 году закончил городское профессионально-техническое училище Москвы. С 1975 по 1978 годы учился в Московской духовной семинарии. Затем в 1985 году принял постриг.
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