25 января 2024

В Москве скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринах

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Епископу было 72 года Фото:

В Москве после болезни скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринах. Ему было 72 года.

«Епископ Иринарх (Владимир Грезин) ушел из жизни 24 января, в городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве после продолжительной болезни», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что Иринах возглавлял Пермскую епархию с 2002 по 2010 годы.

Про епископа Еринаха известно, что он родился в 1951 году. В 1969 году закончил городское профессионально-техническое училище Москвы. С 1975 по 1978 годы учился в Московской духовной семинарии. Затем в 1985 году принял постриг.

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В Москве после болезни скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринах. Ему было 72 года. «Епископ Иринарх (Владимир Грезин) ушел из жизни 24 января, в городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве после продолжительной болезни», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что Иринах возглавлял Пермскую епархию с 2002 по 2010 годы. Про епископа Еринаха известно, что он родился в 1951 году. В 1969 году закончил городское профессионально-техническое училище Москвы. С 1975 по 1978 годы учился в Московской духовной семинарии. Затем в 1985 году принял постриг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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