Челябинский агрохолдинг «Равис» проиграл суд аграрной компании из Пензы

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
В ходе спора сумма требований сократилась в 41 раз Фото:

Агрохолдинг «Равис — птицефабрика Сосновская» в Сосновском районе Челябинской области проиграл суд компании «РостАгро» из Пензы. Как следует из картотеки арбитражных дел, спор шел на сумму в 3,7 млн рублей, но в итоге сумма уменьшилась в 41 раз.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ в пользу ООО „РостАгро“ пени в размере 90 тысяч рублей», — отмечено в решении суда.

Первоначально сумма требований состояла из основного долга в 3,7 млн рублей, неустойки в сумме 25 тысяч рублей и пени, рассчитанной исходя из размера ключевой ставки. Однако в ходе слушаний ответчик представил документы, доказывающие погашение части долга, а затем — всей задолженности.

Спорными оказались отношения вокруг договора поставки отвара, заключенного в августе 2020 года. Срок действия контракта закончился в декабре 2021 года. Претензия о неуплате в досудебном порядке была направлена «Равису» в июле 2023 года.

Согласно сайту истца, агрохолдинг базируется в Пензенской и Саратовской областях. «РостАгро» заявляет, что входит в двадцатку крупнейших землевладельцев России по версии BEFL, занимаясь обработкой 300 тысяч гектаров земли.

При подготовке информации URA.RU обратилось за информацией к обеим сторонам спора. В «Рависе» ответили, что процесс не комментируют. В «РостАгро» запрос оставили без ответа.

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Агрохолдинг «Равис — птицефабрика Сосновская» в Сосновском районе Челябинской области проиграл суд компании «РостАгро» из Пензы. Как следует из картотеки арбитражных дел, спор шел на сумму в 3,7 млн рублей, но в итоге сумма уменьшилась в 41 раз. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Равис — птицефабрика Сосновская“ в пользу ООО „РостАгро“ пени в размере 90 тысяч рублей», — отмечено в решении суда. Первоначально сумма требований состояла из основного долга в 3,7 млн рублей, неустойки в сумме 25 тысяч рублей и пени, рассчитанной исходя из размера ключевой ставки. Однако в ходе слушаний ответчик представил документы, доказывающие погашение части долга, а затем — всей задолженности. Спорными оказались отношения вокруг договора поставки отвара, заключенного в августе 2020 года. Срок действия контракта закончился в декабре 2021 года. Претензия о неуплате в досудебном порядке была направлена «Равису» в июле 2023 года. Согласно сайту истца, агрохолдинг базируется в Пензенской и Саратовской областях. «РостАгро» заявляет, что входит в двадцатку крупнейших землевладельцев России по версии BEFL, занимаясь обработкой 300 тысяч гектаров земли. При подготовке информации URA.RU обратилось за информацией к обеим сторонам спора. В «Рависе» ответили, что процесс не комментируют. В «РостАгро» запрос оставили без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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