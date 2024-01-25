25 января 2024

В ЯНАО определили победителей состязания в педмастерстве

Лидерами конкурса на Ямале стали педагоги из Лабытнанги и Аксарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Впервые в лидеры вышел педагог из Приуральского района Ямала Фото:

В Муравленко подвели итоги регионального конкурса педагогического мастерства в номинациях «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала». Впервые в лидеры вышел педагог из Приуральского района, сообщается на сайте правительства округа. Жюри конкурса назвало эту победу прорывом для муниципальной системы образования.

«Победителями признаны Мария Наговицына, учитель русского языка и литературы из села Аксарка Приуральского района и Екатерина Домбровская, учитель-логопед детского сада „Ромашка“ из Лабытнанги. Конкурсное жюри отметило, что учитель из Приуральского района за всю историю окружного педагогического состязания впервые становится победителем. Это прорыв для муниципальной системы образования», — говорится в сообщении.

На Всероссийском уровне победители окружного конкурса представят Ямал осенью этого года. Как сообщало URA.RU, в номинации «Учитель года Ямала» участвовали 12 конкурсантов. Им предстояло сразиться в таких испытаниях, как «Урок», «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант». Мастерство среди воспитателей демонстрировали 11 конкурсантов.

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В Муравленко подвели итоги регионального конкурса педагогического мастерства в номинациях «Учитель года Ямала» и «Воспитатель года Ямала». Впервые в лидеры вышел педагог из Приуральского района, сообщается на сайте правительства округа. Жюри конкурса назвало эту победу прорывом для муниципальной системы образования. «Победителями признаны Мария Наговицына, учитель русского языка и литературы из села Аксарка Приуральского района и Екатерина Домбровская, учитель-логопед детского сада „Ромашка“ из Лабытнанги. Конкурсное жюри отметило, что учитель из Приуральского района за всю историю окружного педагогического состязания впервые становится победителем. Это прорыв для муниципальной системы образования», — говорится в сообщении. На Всероссийском уровне победители окружного конкурса представят Ямал осенью этого года. Как сообщало URA.RU, в номинации «Учитель года Ямала» участвовали 12 конкурсантов. Им предстояло сразиться в таких испытаниях, как «Урок», «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант». Мастерство среди воспитателей демонстрировали 11 конкурсантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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