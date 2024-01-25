Происшествия Криминал Челябинский боксер Стоцкий, раненый на улице, был знаком со стрелком 26 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский боксер-тяжеловес Андрей Стоцкий, которого ранили на улице из пневматического оружия, был знаком со стрелявшим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска. «Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена, его розыском занимаются челябинские оперативники», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Там отметили, что вероятной причиной, из-за которой по Стоцкому открыли огонь, стал бытовой конфликт. После задержания всех участников инцидента будет установлена полная картина произошедшего. Выяснение всех обстоятельств поставлено руководством областного полицейского главка на контроль. Конфликт произошел вечером 25 января. По итогу Стоцкий получил ранения. Однако сам смог дойти до травмпункта. Сейчас он находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести. Челябинский боксер-тяжеловес Андрей Стоцкий, которого ранили на улице из пневматического оружия, был знаком со стрелявшим. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска. «Ранее оппоненты были знакомы. Личность второго участника инцидента установлена, его розыском занимаются челябинские оперативники», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Там отметили, что вероятной причиной, из-за которой по Стоцкому открыли огонь, стал бытовой конфликт. После задержания всех участников инцидента будет установлена полная картина произошедшего. Выяснение всех обстоятельств поставлено руководством областного полицейского главка на контроль. Конфликт произошел вечером 25 января. По итогу Стоцкий получил ранения. Однако сам смог дойти до травмпункта. Сейчас он находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям