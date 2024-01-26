Волонтеры промаркируют маршрут до перевала Дятлова ради туристов

Вячеслав Пестриков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Маршрут Большой уральской тропы в Свердловской области будут маркировать вплоть до перевала Дятлова. Кроме этого, волонтеры хотят наполнять другие тропы экскурсионными программами, общедоступными аудиогидами и другими полезными вещами. Об этом на презентации планов в УрГПУ рассказал директор АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков.

«С точки зрения пиара и продвижения сильно востребован Южный Урал, потому что он активно рекламируется, и Северный Урал, где перевал Дятлова — модная и распиаренная сегодня тема на федеральном уровне. Если вы спросите москвичей: „Что вы знаете про Урал?“, они сразу же вспомнят про перевал Дятлова», — объяснил Пестриков. В связи с этим в планах волонтеров промаркировать трек до перевала Дятлова по маршруту группы «дятловцев».

Кроме этого, отметки появятся до границы с Казахстаном (в районе Актюбинской области). Переговоры уже идут, но, как признался URA.RU Пестриков, пока непонятны организационные моменты с пересечением границы. Что касается водного маршрута, то в 2024 году его оцифруют, появится механика его прохождения и личный кабинет пользователя, где можно будет получать награды. В ближайшее время волонтеры займутся разведкой велосипедного маршрута Большой уральской тропы.

Внимание уделят и развитию сети туристических информационных центров, установке навигации и информационных стендов, развитию сети радиальных маршрутов. В настоящий момент длина Большой уральской тропы составляет 5500 км и затрагивает пять регионов: Пермский край, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области и Башкортостан.

В этом году водный маршрут оцифруют Фото предоставлено Вячеславом Пестриковым

Также в 2024 году маршрут станет еще длиннее и достигнет перевала Дятлова Фото предоставлено Вячеславом Пестриковым