RT раскрыл жуткие подробности о здоровье выжившего при крушении самолета в Афганистане пилота

Пилот Дмитрий Беляев, выживший при крушении бизнес-джета Falcon 10 в Афганистане, по возвращении в Россию был сразу же доставлен в московскую больницу из-за обморожения. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Дмитрия Белякова, пилота разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, сразу же после возвращения в Россию доставили из аэропорта в московскую больницу. <…> У него серьезные обморожения ног, поэтому он даже не может ходить», — передает RT слова источника.
Также в агентстве заявили, что у пилота также возникли проблемы с сердцем. О том, в насколько тяжелом состоянии находится Беляев — пока неизвестно.
Крушение Falcon 10 произошло 21 января в горах Афганистана. Сообщалось, что на борту находились шесть человек, среди которых двое пассажиров и четверо членов экипажа. При авиакатастрофе выжили четыре человека. Основной версией причины происшествия является отказ двигателей судна.
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