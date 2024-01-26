Дипломат Платошкин назвал фуфлом документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО

26 января 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Все знали о желании Ельцина вступить в НАТО, сказал Николай Платошкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В связи с истечением срока секретности и отсутствием повода продлевать ее, США раскрыли данные стенограммы беседы бывшего президента России Бориса Ельцина с американским экс-лидером Биллом Клинтоном о том, что РФ должна была первой присоединиться к НАТО. Эти документы в беседе с URA.RU советский, российский дипломат, историк, политолог, политик, автор ряда работ по истории XX века, доктор исторических наук Николай Платошкин назвал фуфлом. «То, что американцы раскрыли материалы через 30 лет, говорит о том, что эти документы полное фуфло. В Америке, как и в Российской Федерации, есть строгий порядок рассекречивания документов. В США для этого существует стандартный срок — 30 лет. То есть, если документы, предположим, содержат тайны, то их не рассекречивают даже спустя 30 лет. Все телефонные разговоры и контакты глав государств, глав государств имеют гриф секретности. Проходит 30 лет, они это рассекречивают. Если бы там было что-то, действительно, такое взрывоопасное в политическом смысле, они бы не стали это сейчас делать», — сказал Николай Платошкин. Он отметил, что информация, которая содержалась в стенограмме, не стала для него сюрпризом. «Вы знаете, я удивлен, что кто-то не знал, что Ельцин просился в НАТО. Рассекретив эти документы, США не хотели ничего нам сказать, просто вышел срок. Это не связанно ни с какими текущими событиями», — объяснил собеседник агентства. По рассекреченным данным Архива национальной безопасности США, в 1994 году Ельцин на встрече с Клинтоном заявил, что Москва должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения Североатлантического альянса. Такой шаг, по мнению российского лидера, должен был способствовать усилению международной безопасности. Президент заявил о необходимости создания некой картели, включающей США, РФ и европейские страны. Ранее Клинтон заявлял, что предлагал место в НАТО Ельцину и нынешнему президенту России Владимиру Путину. По его словам, он сделал все возможное, чтобы помочь РФ сделать «правильный выбор и стать великой демократией XXI века». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В связи с истечением срока секретности и отсутствием повода продлевать ее, США раскрыли данные стенограммы беседы бывшего президента России Бориса Ельцина с американским экс-лидером Биллом Клинтоном о том, что РФ должна была первой присоединиться к НАТО. Эти документы в беседе с URA.RU советский, российский дипломат, историк, политолог, политик, автор ряда работ по истории XX века, доктор исторических наук Николай Платошкин назвал фуфлом. «То, что американцы раскрыли материалы через 30 лет, говорит о том, что эти документы полное фуфло. В Америке, как и в Российской Федерации, есть строгий порядок рассекречивания документов. В США для этого существует стандартный срок — 30 лет. То есть, если документы, предположим, содержат тайны, то их не рассекречивают даже спустя 30 лет. Все телефонные разговоры и контакты глав государств, глав государств имеют гриф секретности. Проходит 30 лет, они это рассекречивают. Если бы там было что-то, действительно, такое взрывоопасное в политическом смысле, они бы не стали это сейчас делать», — сказал Николай Платошкин. Он отметил, что информация, которая содержалась в стенограмме, не стала для него сюрпризом. «Вы знаете, я удивлен, что кто-то не знал, что Ельцин просился в НАТО. Рассекретив эти документы, США не хотели ничего нам сказать, просто вышел срок. Это не связанно ни с какими текущими событиями», — объяснил собеседник агентства. По рассекреченным данным Архива национальной безопасности США, в 1994 году Ельцин на встрече с Клинтоном заявил, что Москва должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения Североатлантического альянса. Такой шаг, по мнению российского лидера, должен был способствовать усилению международной безопасности. Президент заявил о необходимости создания некой картели, включающей США, РФ и европейские страны. Ранее Клинтон заявлял, что предлагал место в НАТО Ельцину и нынешнему президенту России Владимиру Путину. По его словам, он сделал все возможное, чтобы помочь РФ сделать «правильный выбор и стать великой демократией XXI века».