Экс-президент США заявил, что приглашал Ельцина и Путина в НАТО

09 апреля 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и Борис Ельцин отказались вести Россию в НАТО, заявил Билл Клинтон Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru С 1993 по 2003 год президенту России Владимиру Путину и его предшественнику Борису Ельцину неоднократно предлагалось вступить в НАТО. Об этом заявил 42-й президент США Билл Клинтон в авторской колонке для издания The Atlantic. «На протяжении всего этого мы оставляли дверь открытой для возможного членства России в НАТО, что я ясно дал понять Ельцину и позже подтвердил его преемнику Владимиру Путину», — пишет Билл Клинтон. По его словам, он сделал все, что мог, чтобы помочь России «сделать правильный выбор и стать великой демократией XXI века». Он добавил, что за все время у него было 18 встреч с Ельциным и пять с Путиным. «Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно», — считает экс-президент США. Однако уточняет, что Североатлантический альянс игнорировал лишь возражения РФ по поводу расширения блока. Ранее Владимир Путин заявил, Билл Клинтон в 2000 году ясно дал понять, что Россию не примут в НАТО. Глава государства также рассказал, что НАТО считает Россию своим противником. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1993 по 2003 год президенту России Владимиру Путину и его предшественнику Борису Ельцину неоднократно предлагалось вступить в НАТО. Об этом заявил 42-й президент США Билл Клинтон в авторской колонке для издания The Atlantic. «На протяжении всего этого мы оставляли дверь открытой для возможного членства России в НАТО, что я ясно дал понять Ельцину и позже подтвердил его преемнику Владимиру Путину», — пишет Билл Клинтон. По его словам, он сделал все, что мог, чтобы помочь России «сделать правильный выбор и стать великой демократией XXI века». Он добавил, что за все время у него было 18 встреч с Ельциным и пять с Путиным. «Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно», — считает экс-президент США. Однако уточняет, что Североатлантический альянс игнорировал лишь возражения РФ по поводу расширения блока. Ранее Владимир Путин заявил, Билл Клинтон в 2000 году ясно дал понять, что Россию не примут в НАТО. Глава государства также рассказал, что НАТО считает Россию своим противником.