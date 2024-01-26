В Свердловской области изменится расписание пригородных поездов

Изменения затронут девять маршрутов (архивное фото)
С 29 января в Свердловской области изменится расписание ряда пригородных поездов в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Изменения затронут девять маршрутов:
- № 6305 сообщением Богданович — Шаля. Поезд будет отправляться в 12:15, на участке от Тыгиша Гагарского будет отправлять ранее на минуту;
- № 6507 сообщением Баженово — Дружинино. Поезд будет отправляться в 16:11 (раньше на три минуты);
- № 6703 сообщением Ощепково — Екатеринбург (отправление в 16:56, изменения на дальнейших участках);
- № 6709 сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург (отправление в 06:05, изменения на дальнейших участках);
- № 6760/6759 сообщением Асбест — Екатеринбург (отправление в 05:08, изменения на дальнейших участках);
- № 7255 сообщением Богданович — Екатеринбург (отправление в 17:26, изменения на дальнейших участках);
- № 6960 сообщением Невьянск — Камышлов (отправление в 04:03, изменения на дальнейших участках);
- № 6323 сообщением Камышлов — Кузино (отправление в 10:07);
- № 6708/6707 Кунара — Екатеринбург (отправление в 04:37).
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