В Свердловской области изменится расписание пригородных поездов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, зима, вокзал, ржд
Изменения затронут девять маршрутов (архивное фото) Фото:

С 29 января в Свердловской области изменится расписание ряда пригородных поездов в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Изменения затронут девять маршрутов:

  • № 6305 сообщением Богданович — Шаля. Поезд будет отправляться в 12:15, на участке от Тыгиша Гагарского будет отправлять ранее на минуту;
  • № 6507 сообщением Баженово — Дружинино. Поезд будет отправляться в 16:11 (раньше на три минуты);
  • № 6703 сообщением Ощепково — Екатеринбург (отправление в 16:56, изменения на дальнейших участках);
  • № 6709 сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург (отправление в 06:05, изменения на дальнейших участках);
  • № 6760/6759 сообщением Асбест — Екатеринбург (отправление в 05:08, изменения на дальнейших участках);
  • № 7255 сообщением Богданович — Екатеринбург (отправление в 17:26, изменения на дальнейших участках);
  • № 6960 сообщением Невьянск — Камышлов (отправление в 04:03, изменения на дальнейших участках);
  • № 6323 сообщением Камышлов — Кузино (отправление в 10:07);
  • № 6708/6707 Кунара — Екатеринбург (отправление в 04:37).

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 29 января в Свердловской области изменится расписание ряда пригородных поездов в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Изменения затронут девять маршрутов:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...