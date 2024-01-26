Бастрыкин взял на контроль расселение челябинцев, живущих 38 лет во времянке

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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
Жильцы просят расселить их из дома, построенного более 30 лет назад как временный Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по обращению жителей Верхнего Уфалея Челябинской области, которые живут в доме, построенном в 1989 году как временный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице 8 Марта в Верхнем Уфалее. Здание построено в 1989 году как временное, однако люди продолжают в нем проживать. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову доложить о результатах проверки», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в строении нет центральной канализации, а горячая вода поступает из бойлерной во дворе. Кроме того, изношена проводка, разрушена кровля, из-за чего квартиры топит и в помещениях холодно. Управляющая компания отказалась от обслуживания.

Жители, среди которых пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, безрезультатно просили признать дом аварийным. Исполнение поручения и проверка поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке по обращению жителей Верхнего Уфалея Челябинской области, которые живут в доме, построенном в 1989 году как временный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице 8 Марта в Верхнем Уфалее. Здание построено в 1989 году как временное, однако люди продолжают в нем проживать. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову доложить о результатах проверки», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в строении нет центральной канализации, а горячая вода поступает из бойлерной во дворе. Кроме того, изношена проводка, разрушена кровля, из-за чего квартиры топит и в помещениях холодно. Управляющая компания отказалась от обслуживания. Жители, среди которых пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, безрезультатно просили признать дом аварийным. Исполнение поручения и проверка поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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