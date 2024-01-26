Жильцы проблемного дома боятся за свои жизни (Архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина-инвалид с женой-пенсионеркой вынуждены проживать в доме, покрытом плесенью, с оголенными проводами и с вечными потопами. Квартиру из маневренного фонда пожилая пара получила летом 2023 года. О вопиющей ситуации семья сообщила на прямую линию президента РФ Владимира Путина, но проблема пока остается нерешенной, поделился с URA.RU пенсионер Анатолий, живущий в проблемном доме на улице Юности, 37.

«Благоустроенного жилья, положенного по закону, приходится дожидаться в ужасающих условиях: батареи в доме практически не греют, стены утепляют одеялами, горячей воды нет. Никаких условий для граждан с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья — прим. ред.) в доме, естественно, не создано», — рассказал он.

Дом, в котором семья получила жилплощадь, был построен 1971 году. «В нашем доме 163 квартиры. Дом выглядит так, будто после бомбежки. Нам, жильцам, регулярно приходят квитанции на оплату коммунальных услуг. Правда, ремонт УК не проводит. В таких условиях людям жить невозможно, особенно когда речь идет об инвалидах, пенсионерах и детях», — посетовал свердловчанин.

«О проблеме узнали представители свердловского ОНФ. Ребята пришли и своими глазами увидели в каких условиях мы живем. Они все зафиксировали», — добавил Анатолий.

В администрации Нижнего Тагила URA.RU пояснили, что все работы на общем имуществе выполняются в соответствии с решением общего собрания. «Вопрос о проведении ремонта мест общего пользования необходимо рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, определить источник финансирования данных работ. Протокол направить в управляющую организацию для выполнения работ. В случае неисполнения данного решения — обратиться в органы государственного жилищного надзора субъекта РФ», — прокомментировали чиновники.

«Надзор за соблюдением лицензионных требований возложен на департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Обратиться в департамент можно через систему ГИС ЖКХ, через электронную приемную на официальном сайте областного правительства и через электронный сервис „Отправить письмо“ на официальном сайте департамента», — добавили в мэрии.

Корреспондент обратился за комментарием также в компанию «Халцедон», которая с 19 мая 2023 года обслуживает проблемный многоквартирный дом. Но там пока не отвечают. Также запрос направлен в департамент информационной политики региона. Ответ ожидается.