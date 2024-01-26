Симоньян обратилась к Господу и простила либералов за защиту Треповой*

26 января 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян обратилась к Богу для спасения душ либералов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что прощает всех либеральных журналистов, защищавших Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) после вынесения ей приговора 25 января. Также главред обратилась к Богу с просьбой «вразумить их душу». «Как взвилась либерота на этот мой пост. „Симоньян УГРОЖАЕТ Треповой внесудебной расправой“. <…> Мало того, что сильно, так еще и составляет статью 128.1 'Клевета', поскольку никакой расправой никакой Треповой я, разумеется, не угрожаю. Но я всех прощаю, так и быть. Вразуми их, Господи», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Суд над Треповой, виновной в смерти военкора Владлена Татарского, состоялся 25 января. Девушку приговорили к 27 годам колонии общего режима, что стало самым жестким приговором для женщины в истории России, пишет РАПСИ. До этого прокуратура запрашивала ей наказание в виде 28 лет тюрьмы. После этого Симоньян опубликовала пост, в котором заявила, что ныне в тюрьмах «уважают российских военкоров и не уважают их убийц». * Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что прощает всех либеральных журналистов, защищавших Дарью Трепову (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) после вынесения ей приговора 25 января. Также главред обратилась к Богу с просьбой «вразумить их душу». «Как взвилась либерота на этот мой пост. „Симоньян УГРОЖАЕТ Треповой внесудебной расправой“. <…> Мало того, что сильно, так еще и составляет статью 128.1 'Клевета', поскольку никакой расправой никакой Треповой я, разумеется, не угрожаю. Но я всех прощаю, так и быть. Вразуми их, Господи», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Суд над Треповой, виновной в смерти военкора Владлена Татарского, состоялся 25 января. Девушку приговорили к 27 годам колонии общего режима, что стало самым жестким приговором для женщины в истории России, пишет РАПСИ. До этого прокуратура запрашивала ей наказание в виде 28 лет тюрьмы. После этого Симоньян опубликовала пост, в котором заявила, что ныне в тюрьмах «уважают российских военкоров и не уважают их убийц». * Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов