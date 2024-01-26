Происшествия Криминал Shot: украинские паблики обвинили блогера Шария в заказном убийстве бабушки в РФ 26 января 2024 в 16:44 Размер текста - 17 + Анатолий Шарий заявил, что не причастен к поджогу дома в Ступино Фото: Социальные сети Анатолия Шария В городе Ступино Подмосковья трое подростков сожгли дом с пенсионеркой с помощью коктейля Молотова. После этого украинские паблики начали писать, что убийство пенсионерки заказал блогер Анатолий Шарий, передает telegram-канал Shot. «Трое подростков сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье. Они бросили бутылку в окно, пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома. Украинские паблики стали писать, что в пожаре погибла родственница одного из их модераторов, и ее убийство якобы заказал украинский блогер Анатолий Шарий», — написали в telegram-канале. По данным украинских пабликов, блогер обиделся из-за хейта в свою сторону. При этом, сам Шарий свою причастность к происшествию отрицает. Кроме того, все трое подозреваемых в поджоге были задержаны. В данный момент следствие выясняет мотивы преступления. В городе Ступино Подмосковья трое подростков сожгли дом с пенсионеркой с помощью коктейля Молотова. После этого украинские паблики начали писать, что убийство пенсионерки заказал блогер Анатолий Шарий, передает telegram-канал Shot. «Трое подростков сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье. Они бросили бутылку в окно, пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома. Украинские паблики стали писать, что в пожаре погибла родственница одного из их модераторов, и ее убийство якобы заказал украинский блогер Анатолий Шарий», — написали в telegram-канале. По данным украинских пабликов, блогер обиделся из-за хейта в свою сторону. При этом, сам Шарий свою причастность к происшествию отрицает. Кроме того, все трое подозреваемых в поджоге были задержаны. В данный момент следствие выясняет мотивы преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям