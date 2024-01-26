Shot: украинские паблики обвинили блогера Шария в заказном убийстве бабушки в РФ

В городе Ступино Подмосковья трое подростков сожгли дом с пенсионеркой с помощью коктейля Молотова. После этого украинские паблики начали писать, что убийство пенсионерки заказал блогер Анатолий Шарий, передает telegram-канал Shot.
«Трое подростков сожгли бабушку коктейлем Молотова в Подмосковье. Они бросили бутылку в окно, пенсионерка не смогла выбраться из горящего дома. Украинские паблики стали писать, что в пожаре погибла родственница одного из их модераторов, и ее убийство якобы заказал украинский блогер Анатолий Шарий», — написали в telegram-канале.
По данным украинских пабликов, блогер обиделся из-за хейта в свою сторону. При этом, сам Шарий свою причастность к происшествию отрицает. Кроме того, все трое подозреваемых в поджоге были задержаны. В данный момент следствие выясняет мотивы преступления.
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