Росгвардейцы приехали в свердловскую школу из-за потасовки подростка и учителя

Официальных комментариев от руководства школы нет Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники вневедомственной охраны приехали в екатеринбургскую школу №143 из-за тревожного вызова. Причиной стал конфликт между учеником и педагогом, пояснили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

«Экипаж прибыл по сигналу „тревога “. Причиной нажатия кнопки сигнализации стал конфликт между учеником и педагогом, который к тому моменту был исчерпан», — пояснили в ведомстве. По данным «КП-Екатеринбург», подросток ударил учителя в живот.

В 143-й школе не ответили на вопрос журналиста URA.RU. Директор учреждения пообещала перезвонить позднее. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии Екатеринбурга.

Обновлено в 17:44 (15:44 МСК):

Конфликт между педагогом и учеником произошел после экзамена по математике. «В 143-й школе проходил экзамен. Подросток из вечерней школы №185 вел себя грубо и оскорблял учителя, который сделал ему замечание. Росгвардейцы составили акт о правонарушении порядка», — пояснили в мэрии. С мальчиком и его законным представителем провели воспитательную беседу.

«Мальчика не забирали и не применяли к нему физическую силу сотрудниками Росгвардии. Ролик, выложенный в СМИ и соцсетях, не соответствует действиям, предпринятым силовыми структурами в возникшей ситуации», — резюмировали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в школу №143 приехали силовики с автоматами. Учащиеся застали полицейских на выходе из учреждения.