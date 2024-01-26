Дороги в Свердловской области оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности движения. Такую оценку по итогам встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым дал глава ГИБДД России Михаил Черников.
«Работа в части федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в 2023 году у вас положительная, то есть запланированные показатели вы успешно перевыполнили. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем наращивать эту работу в текущем году», — цитирует Черникова telegram-канал «ГИБДД России». Он высоко оценил развитие дорожной инфраструктуры в регионе.
Куйвашев отметил сотрудников Госавтоинспекции за качественную и эффективную работу по итогам 2023 года. «Рассчитываю, что и ваш визит придаст определенную динамику», — сказал он Черникову.
Черников прилетел в Екатеринбург вечером 25 января. Он принял участие в коллегии ГУ МВД по Свердловской области, где подвели итоги работы ведомства за 2023-й.
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