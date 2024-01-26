Главный гаишник России оценил дороги Свердловской области. Фото

Глава ГИБДД РФ Черников провел встречу с губернатором Куйвашевым
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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, куйвашев евгений, черников михаил
Евгений Куйвашев провел встречу с Михаилом Черниковым Фото:

Дороги в Свердловской области оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности движения. Такую оценку по итогам встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым дал глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Работа в части федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в 2023 году у вас положительная, то есть запланированные показатели вы успешно перевыполнили. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем наращивать эту работу в текущем году», — цитирует Черникова telegram-канал «ГИБДД России». Он высоко оценил развитие дорожной инфраструктуры в регионе.

Куйвашев отметил сотрудников Госавтоинспекции за качественную и эффективную работу по итогам 2023 года. «Рассчитываю, что и ваш визит придаст определенную динамику», — сказал он Черникову.

Черников прилетел в Екатеринбург вечером 25 января. Он принял участие в коллегии ГУ МВД по Свердловской области, где подвели итоги работы ведомства за 2023-й.

Евгений Куйвашев и Михаил Черников
Евгений Куйвашев и Михаил Черников
Фото:

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Дороги в Свердловской области оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности движения. Такую оценку по итогам встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым дал глава ГИБДД России Михаил Черников. «Работа в части федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в 2023 году у вас положительная, то есть запланированные показатели вы успешно перевыполнили. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем наращивать эту работу в текущем году», — цитирует Черникова telegram-канал «ГИБДД России». Он высоко оценил развитие дорожной инфраструктуры в регионе. Куйвашев отметил сотрудников Госавтоинспекции за качественную и эффективную работу по итогам 2023 года. «Рассчитываю, что и ваш визит придаст определенную динамику», — сказал он Черникову. Черников прилетел в Екатеринбург вечером 25 января. Он принял участие в коллегии ГУ МВД по Свердловской области, где подвели итоги работы ведомства за 2023-й.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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