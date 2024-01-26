Главный гаишник России оценил дороги Свердловской области. Фото

Глава ГИБДД РФ Черников провел встречу с губернатором Куйвашевым

26 января 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев провел встречу с Михаилом Черниковым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дороги в Свердловской области оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности движения. Такую оценку по итогам встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым дал глава ГИБДД России Михаил Черников. «Работа в части федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в 2023 году у вас положительная, то есть запланированные показатели вы успешно перевыполнили. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем наращивать эту работу в текущем году», — цитирует Черникова telegram-канал «ГИБДД России». Он высоко оценил развитие дорожной инфраструктуры в регионе. Куйвашев отметил сотрудников Госавтоинспекции за качественную и эффективную работу по итогам 2023 года. «Рассчитываю, что и ваш визит придаст определенную динамику», — сказал он Черникову. Черников прилетел в Екатеринбург вечером 25 января. Он принял участие в коллегии ГУ МВД по Свердловской области, где подвели итоги работы ведомства за 2023-й. Евгений Куйвашев и Михаил Черников Фото: telegram-канал «ГИБДД России» [https://t.me/guobddrus]

Дороги в Свердловской области оснащены всем необходимым для обеспечения безопасности движения. Такую оценку по итогам встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым дал глава ГИБДД России Михаил Черников. «Работа в части федерального проекта „Безопасность дорожного движения“ в 2023 году у вас положительная, то есть запланированные показатели вы успешно перевыполнили. Уверен, что совместными усилиями мы и дальше будем наращивать эту работу в текущем году», — цитирует Черникова telegram-канал «ГИБДД России». Он высоко оценил развитие дорожной инфраструктуры в регионе. Куйвашев отметил сотрудников Госавтоинспекции за качественную и эффективную работу по итогам 2023 года. «Рассчитываю, что и ваш визит придаст определенную динамику», — сказал он Черникову. Черников прилетел в Екатеринбург вечером 25 января. Он принял участие в коллегии ГУ МВД по Свердловской области, где подвели итоги работы ведомства за 2023-й.