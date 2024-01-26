Движение будет закрыто из-за ремонтных работ
В Екатеринбурге с 27 по 28 января из-за плановых профилактических работ на сетях будет закрыто движение восьми трамваев и пяти троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Движение будет открыто в восемь часов 28 января, пояснили в пресс-службе мэрии. Работы проведут сотрудники компании «Россети-Урал». «Данные мероприятия направлены на повышение надежности функционирования высоковольтного объекта», — добавили URA.RU в организации.
Список трамвайных маршрутов:
- №4 (Шарташ — метро Ботаническая);
- №9 (Керамическая — метро Ботаническая);
- №10 (ЦПКиО — 7 Ключей);
- №14 (Керамическая — Фрезеровщиков);
- №15 (Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ);
- №17 (Керамическая — Кушвинская);
- №20 (Шарташ — ЦПКиО);
- №1 будет следовать измененным направлением от Академика Парина до ЦПКиО.
Список троллейбусных маршрутов:
- №27 (Начдива Онуфриева — Вокзал);
- №28 (Академгородок — ЦПКиО);
- №31 (Химмаш — Вокзал);
- №35 (Ботаническая — Крауля);
- №36 (Химмаш — Академическая);
- №39 (Табачная фабрика — Белинского).
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