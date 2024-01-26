В Екатеринбурге закроют движение троллейбусов и трамваев. Список

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Движение будет закрыто из-за ремонтных работ Фото:

В Екатеринбурге с 27 по 28 января из-за плановых профилактических работ на сетях будет закрыто движение восьми трамваев и пяти троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение будет открыто в восемь часов 28 января, пояснили в пресс-службе мэрии. Работы проведут сотрудники компании «Россети-Урал». «Данные мероприятия направлены на повышение надежности функционирования высоковольтного объекта», — добавили URA.RU в организации.

Список трамвайных маршрутов:

  • №4 (Шарташ — метро Ботаническая);
  • №9 (Керамическая — метро Ботаническая);
  • №10 (ЦПКиО — 7 Ключей);
  • №14 (Керамическая — Фрезеровщиков);
  • №15 (Вторчермет — 40 лет ВЛКСМ);
  • №17 (Керамическая — Кушвинская);
  • №20 (Шарташ — ЦПКиО);
  • №1 будет следовать измененным направлением от Академика Парина до ЦПКиО.

Список троллейбусных маршрутов:

  • №27 (Начдива Онуфриева — Вокзал);
  • №28 (Академгородок — ЦПКиО);
  • №31 (Химмаш — Вокзал);
  • №35 (Ботаническая — Крауля);
  • №36 (Химмаш — Академическая);
  • №39 (Табачная фабрика — Белинского).

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В Екатеринбурге с 27 по 28 января из-за плановых профилактических работ на сетях будет закрыто движение восьми трамваев и пяти троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Движение будет открыто в восемь часов 28 января, пояснили в пресс-службе мэрии. Работы проведут сотрудники компании «Россети-Урал». «Данные мероприятия направлены на повышение надежности функционирования высоковольтного объекта», — добавили URA.RU в организации. Список трамвайных маршрутов: Список троллейбусных маршрутов:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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