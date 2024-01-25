Властям ХМАО удалось выполнить план по вводу жилья, несмотря на риск срыва

26 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО выполнили план ввода жилья, несмотря на риски (архивное фото) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Власти ХМАО смогли выполнить годовой план по строительству жилья. Хотя в конце декабря 2023 года, по данным URA.RU, существовали риски срыва программы. Информация об объеме введенных новостроек содержится в отчете Тюменьстата. «955,3 тысячи квадратных метров жилья» введено в ХМАО по итогам января-декабря 2023 года», — указано в отчете Тюменьстата. При этом годовой план в Югре составлял 950 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья было сдано в Сургуте (190 тысяч кв.м), Ханты-Мансийске (130 тыс. кв. м.) и Сургутском районе (110 тыс. кв. м.) Меньше всего жилья было построено в Пыть-Яхе (4,7 тыс. кв. м.), Покачах (2,6 тыс. кв. м.) и Радужном (1,1 тыс. кв. м.). Источник в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что у Югры существовал риск не выполнить план по вводу жилья. «В конце декабря ряд новостроек не был принят Жилстройдназором, в частности, в Сургуте. Но ситуацию удалось выровнять благодаря сданным многоэтажкам в других муниципалитетах и индивидуальному жилищному строительству. Частное домостроение показывает хорошие темпы прироста год от года», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил ХМАО в числе регионов-лидеров по реализации федеральных программ по итогам 2023 года. Речь идет о 16 направлениях по улучшению жилищных условий и развитию коммунальной инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО смогли выполнить годовой план по строительству жилья. Хотя в конце декабря 2023 года, по данным URA.RU, существовали риски срыва программы. Информация об объеме введенных новостроек содержится в отчете Тюменьстата. «955,3 тысячи квадратных метров жилья» введено в ХМАО по итогам января-декабря 2023 года», — указано в отчете Тюменьстата. При этом годовой план в Югре составлял 950 тысяч квадратных метров. Больше всего жилья было сдано в Сургуте (190 тысяч кв.м), Ханты-Мансийске (130 тыс. кв. м.) и Сургутском районе (110 тыс. кв. м.) Меньше всего жилья было построено в Пыть-Яхе (4,7 тыс. кв. м.), Покачах (2,6 тыс. кв. м.) и Радужном (1,1 тыс. кв. м.). Источник в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что у Югры существовал риск не выполнить план по вводу жилья. «В конце декабря ряд новостроек не был принят Жилстройдназором, в частности, в Сургуте. Но ситуацию удалось выровнять благодаря сданным многоэтажкам в других муниципалитетах и индивидуальному жилищному строительству. Частное домостроение показывает хорошие темпы прироста год от года», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил ХМАО в числе регионов-лидеров по реализации федеральных программ по итогам 2023 года. Речь идет о 16 направлениях по улучшению жилищных условий и развитию коммунальной инфраструктуры.