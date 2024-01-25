25 января 2024

В городе ЯНАО коммунальщики не могут убрать снег из-за скопления машин

Жители Ноябрьска жалуются на неочищенный по вине автовладельцев снег
© Служба новостей «URA.RU»
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В 8-м микрорайоне Ноябрьска припаркованные машины мешают очистить улицы Фото:

В восьмом микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) специалисты дорожных служб уже несколько недель не могут очистить от снега дороги и тротуары — мешают припаркованные автомобили. Владельцы машин на просьбы коммунальных служб не реагируют. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Ноябрьск».

«Несколько недель дорожные службы не могут почистить проезды в восьмом микрорайоне. Непростая ситуация сложилась рядом с домами 123 и 125 на улице Магистральной. Уже не то, что ездить, людям трудно ходить из-за скопившегося снега. А убрать его с проездов и тротуаров не получается — мешают припаркованные автомобили», — говорится в сообщении.

К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации. «Но автомобили продолжают стоять на своих местах», — пишут авторы канала.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу. Для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской перекрывали участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина.

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В восьмом микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) специалисты дорожных служб уже несколько недель не могут очистить от снега дороги и тротуары — мешают припаркованные автомобили. Владельцы машин на просьбы коммунальных служб не реагируют. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Ноябрьск». «Несколько недель дорожные службы не могут почистить проезды в восьмом микрорайоне. Непростая ситуация сложилась рядом с домами 123 и 125 на улице Магистральной. Уже не то, что ездить, людям трудно ходить из-за скопившегося снега. А убрать его с проездов и тротуаров не получается — мешают припаркованные автомобили», — говорится в сообщении. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации. «Но автомобили продолжают стоять на своих местах», — пишут авторы канала. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу. Для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской перекрывали участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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