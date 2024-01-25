В городе ЯНАО коммунальщики не могут убрать снег из-за скопления машин

В восьмом микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) специалисты дорожных служб уже несколько недель не могут очистить от снега дороги и тротуары — мешают припаркованные автомобили. Владельцы машин на просьбы коммунальных служб не реагируют. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Ноябрьск».
«Несколько недель дорожные службы не могут почистить проезды в восьмом микрорайоне. Непростая ситуация сложилась рядом с домами 123 и 125 на улице Магистральной. Уже не то, что ездить, людям трудно ходить из-за скопившегося снега. А убрать его с проездов и тротуаров не получается — мешают припаркованные автомобили», — говорится в сообщении.
К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации. «Но автомобили продолжают стоять на своих местах», — пишут авторы канала.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу. Для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской перекрывали участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина.
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