В городе ЯНАО коммунальщики не могут убрать снег из-за скопления машин

Жители Ноябрьска жалуются на неочищенный по вине автовладельцев снег

26 января 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

В 8-м микрорайоне Ноябрьска припаркованные машины мешают очистить улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В восьмом микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) специалисты дорожных служб уже несколько недель не могут очистить от снега дороги и тротуары — мешают припаркованные автомобили. Владельцы машин на просьбы коммунальных служб не реагируют. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Ноябрьск». «Несколько недель дорожные службы не могут почистить проезды в восьмом микрорайоне. Непростая ситуация сложилась рядом с домами 123 и 125 на улице Магистральной. Уже не то, что ездить, людям трудно ходить из-за скопившегося снега. А убрать его с проездов и тротуаров не получается — мешают припаркованные автомобили», — говорится в сообщении. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации. «Но автомобили продолжают стоять на своих местах», — пишут авторы канала. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу. Для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской перекрывали участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина.

В восьмом микрорайоне Ноябрьска (ЯНАО) специалисты дорожных служб уже несколько недель не могут очистить от снега дороги и тротуары — мешают припаркованные автомобили. Владельцы машин на просьбы коммунальных служб не реагируют. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Ноябрьск». «Несколько недель дорожные службы не могут почистить проезды в восьмом микрорайоне. Непростая ситуация сложилась рядом с домами 123 и 125 на улице Магистральной. Уже не то, что ездить, людям трудно ходить из-за скопившегося снега. А убрать его с проездов и тротуаров не получается — мешают припаркованные автомобили», — говорится в сообщении. К владельцам автотранспорта обращались через свои аккаунты в соцсетях не только представители дорожных служб, ТСЖ, но и чиновники из местной администрации. «Но автомобили продолжают стоять на своих местах», — пишут авторы канала. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде из-за уборки снега перекрыли улицу. Для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской перекрывали участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина.