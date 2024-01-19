В Салехарде из-за уборки снега перекроют улицу

Участок дороги перекроют на несколько часов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) 20 января для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской будет перекрыт участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина. Об этом сообщили власти города в соцсети.

«После череды морозных дней и снижения темпов салехардские дорожники набирают обороты. Для максимально эффективной очистки и организации вывоза снега по улице Зои Космодемьянской сегодня будет перекрыт участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина», — сообщается в telegram-канале мэрии Салехарда.

Дорога будет перекрыта с 12:00 на несколько часов. Жителей просят учесть это при планировании маршрута. Для уборки городских улиц задействовано 64 единицы техники. Очистка от снега ведется круглосуточно.

Непогода на территорию округа вернулась с вечера 19 января. Сильный ветер и метель стали причиной задержки сразу девяти рейсов в аэропорту Нового Уренгоя. Только в Москву вовремя не смогло вылететь три самолета.