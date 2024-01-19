19 января 2024

В Салехарде из-за уборки снега перекроют улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард, снег, зима, метель
Участок дороги перекроют на несколько часов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 20 января для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской будет перекрыт участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина. Об этом сообщили власти города в соцсети.

«После череды морозных дней и снижения темпов салехардские дорожники набирают обороты. Для максимально эффективной очистки и организации вывоза снега по улице Зои Космодемьянской сегодня будет перекрыт участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина», — сообщается в telegram-канале мэрии Салехарда.

Дорога будет перекрыта с 12:00 на несколько часов. Жителей просят учесть это при планировании маршрута. Для уборки городских улиц задействовано 64 единицы техники. Очистка от снега ведется круглосуточно.

Непогода на территорию округа вернулась с вечера 19 января. Сильный ветер и метель стали причиной задержки сразу девяти рейсов в аэропорту Нового Уренгоя. Только в Москву вовремя не смогло вылететь три самолета.

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В Салехарде (ЯНАО) 20 января для очистки и вывоза снега по улице Зой Космодемьянской будет перекрыт участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина. Об этом сообщили власти города в соцсети. «После череды морозных дней и снижения темпов салехардские дорожники набирают обороты. Для максимально эффективной очистки и организации вывоза снега по улице Зои Космодемьянской сегодня будет перекрыт участок дороги от кольца до перекрестка с улицей Губкина», — сообщается в telegram-канале мэрии Салехарда. Дорога будет перекрыта с 12:00 на несколько часов. Жителей просят учесть это при планировании маршрута. Для уборки городских улиц задействовано 64 единицы техники. Очистка от снега ведется круглосуточно. Непогода на территорию округа вернулась с вечера 19 января. Сильный ветер и метель стали причиной задержки сразу девяти рейсов в аэропорту Нового Уренгоя. Только в Москву вовремя не смогло вылететь три самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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