Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на трассе Салехарда

После столкновения на 7-м километре автодороги Салехард-Аэропорт КАМАЗа и автомобиля Volkswagen Touareg на место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин, сообщается в telegram-канале надзорного органа. Возбуждено уголовное дело, ход которого будет находиться под контролем прокуратуры.
«Следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа. На место аварии для координации аварийно-спасательных и правоохранительных органов выезжал прокурор г. Салехарда Евгений Губкин», — говорится в сообщении.
Как уже сообщало URA.RU, на автотрассе Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб водитель автомобиля.
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