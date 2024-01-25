25 января 2024

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП на трассе Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
После аварии на трассе Салехард — Аэропорт к месту происшествия выехал прокурор города Фото:

После столкновения на 7-м километре автодороги Салехард-Аэропорт КАМАЗа и автомобиля Volkswagen Touareg на место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин, сообщается в telegram-канале надзорного органа. Возбуждено уголовное дело, ход которого будет находиться под контролем прокуратуры.

«Следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа. На место аварии для координации аварийно-спасательных и правоохранительных органов выезжал прокурор г. Салехарда Евгений Губкин», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало URA.RU, на автотрассе Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб водитель автомобиля.

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После столкновения на 7-м километре автодороги Салехард-Аэропорт КАМАЗа и автомобиля Volkswagen Touareg на место аварии выехал прокурор столицы ЯНАО Евгений Губкин, сообщается в telegram-канале надзорного органа. Возбуждено уголовное дело, ход которого будет находиться под контролем прокуратуры. «Следственным отделом ОМВД России по г. Салехарду возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры округа. На место аварии для координации аварийно-спасательных и правоохранительных органов выезжал прокурор г. Салехарда Евгений Губкин», — говорится в сообщении. Как уже сообщало URA.RU, на автотрассе Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой. Погиб водитель автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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