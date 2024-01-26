Путин раскрыл, сколько бойцов ВС РФ находятся на фронте

На фронте находится более 600 тысяч солдат, отметил Владимир Путин
В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине находятся более 600 тысяч российских солдат. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Санкти-Петербурге.
«В зоне боевых действий [на Украине] находится свыше 600 тысяч российских солдат», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Путин посетил Санкт-Петербург 26 января с рабочим визитом. Накануне он был в Калининграде.
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