Путин раскрыл, сколько бойцов ВС РФ находятся на фронте

Путин: в зоне СВО находятся более 600 тысяч солдат
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На фронте находится более 600 тысяч солдат, отметил Владимир Путин Фото:

В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине находятся более 600 тысяч российских солдат. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Санкти-Петербурге.

«В зоне боевых действий [на Украине] находится свыше 600 тысяч российских солдат», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Путин посетил Санкт-Петербург 26 января с рабочим визитом. Накануне он был в Калининграде.

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В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине находятся более 600 тысяч российских солдат. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Санкти-Петербурге. «В зоне боевых действий [на Украине] находится свыше 600 тысяч российских солдат», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин посетил Санкт-Петербург 26 января с рабочим визитом. Накануне он был в Калининграде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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