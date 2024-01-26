Армия и оружие Путин раскрыл, сколько бойцов ВС РФ находятся на фронте Путин: в зоне СВО находятся более 600 тысяч солдат 26 января 2024 в 20:17 Размер текста - 17 + На фронте находится более 600 тысяч солдат, отметил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине находятся более 600 тысяч российских солдат. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Санкти-Петербурге. «В зоне боевых действий [на Украине] находится свыше 600 тысяч российских солдат», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин посетил Санкт-Петербург 26 января с рабочим визитом. Накануне он был в Калининграде. В настоящий момент в зоне спецоперации на Украине находятся более 600 тысяч российских солдат. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами в Санкти-Петербурге. «В зоне боевых действий [на Украине] находится свыше 600 тысяч российских солдат», — рассказал Владимир Путин в ходе встречи со студентами — участниками СВО. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Путин посетил Санкт-Петербург 26 января с рабочим визитом. Накануне он был в Калининграде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям