Вице-мэр Екатеринбурга устроил во власть статусного экс-силовика

Новым руководителем Центра организации движения (ЦОД) при мэрии Екатеринбурга будет Андрей Синелобов, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации. По его словам, Синелобов — протеже вице-мэра по строительству Рустама Галямова, который с 1 января курирует еще и транспорт.
Считается, что Галямов и инициировал отставку прежнего начальника ЦОД Данила Меркулова на этой неделе (о ней URA.RU сообщило в новых «Слухах»). Формальным поводом для увольнения Меркулова стали множественные нарушения в ЦОД, выявленные Счетной палатой и контрольно-ревизионным управлением мэрии.
«Синелобова представили коллективу 26 января. Пока не найдут нового начальника [ЦОД], он будет исполняющим обязанности. А после — заместителем руководителя», — поделился собеседник. В последнее время, по его словам, Синелобов работал в одном из подразделений областного правительства — якобы там с Галямовым и познакомился. Сам вице-мэр подтвердил назначение, но от развернутого комментария воздержался.
ЦОД реализует целый комплекс важных задач. Например, учреждение занимается всеми светофорами, дорожными знаками и указателями в Екатеринбурге, отвечает за дорожную разметку, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В чиновничьих кругах оно известно также тем, что помогает мэру, губернатору и другим высокопоставленным лицам с организацией так называемых «зеленых коридоров», позволяющих им преодолевать расстояния быстрее, чем рядовым автомобилистам.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.