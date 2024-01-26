Вице-мэр Екатеринбурга устроил во власть статусного экс-силовика

26 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

С Синелобовым Рустам Галямов познакомился, когда тот был в облправительстве Фото: Илья Московец © URA.RU Новым руководителем Центра организации движения (ЦОД) при мэрии Екатеринбурга будет Андрей Синелобов, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации. По его словам, Синелобов — протеже вице-мэра по строительству Рустама Галямова, который с 1 января курирует еще и транспорт. Считается, что Галямов и инициировал отставку прежнего начальника ЦОД Данила Меркулова на этой неделе (о ней URA.RU сообщило в новых «Слухах»). Формальным поводом для увольнения Меркулова стали множественные нарушения в ЦОД, выявленные Счетной палатой и контрольно-ревизионным управлением мэрии. Новость по теме Екатеринбургскому чиновнику присудили беспрецедентный штраф «Синелобова представили коллективу 26 января. Пока не найдут нового начальника [ЦОД], он будет исполняющим обязанности. А после — заместителем руководителя», — поделился собеседник. В последнее время, по его словам, Синелобов работал в одном из подразделений областного правительства — якобы там с Галямовым и познакомился. Сам вице-мэр подтвердил назначение, но от развернутого комментария воздержался. ЦОД реализует целый комплекс важных задач. Например, учреждение занимается всеми светофорами, дорожными знаками и указателями в Екатеринбурге, отвечает за дорожную разметку, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В чиновничьих кругах оно известно также тем, что помогает мэру, губернатору и другим высокопоставленным лицам с организацией так называемых «зеленых коридоров», позволяющих им преодолевать расстояния быстрее, чем рядовым автомобилистам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым руководителем Центра организации движения (ЦОД) при мэрии Екатеринбурга будет Андрей Синелобов, бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу. Об этом URA.RU сообщил источник в горадминистрации. По его словам, Синелобов — протеже вице-мэра по строительству Рустама Галямова, который с 1 января курирует еще и транспорт. Считается, что Галямов и инициировал отставку прежнего начальника ЦОД Данила Меркулова на этой неделе (о ней URA.RU сообщило в новых «Слухах»). Формальным поводом для увольнения Меркулова стали множественные нарушения в ЦОД, выявленные Счетной палатой и контрольно-ревизионным управлением мэрии. «Синелобова представили коллективу 26 января. Пока не найдут нового начальника [ЦОД], он будет исполняющим обязанности. А после — заместителем руководителя», — поделился собеседник. В последнее время, по его словам, Синелобов работал в одном из подразделений областного правительства — якобы там с Галямовым и познакомился. Сам вице-мэр подтвердил назначение, но от развернутого комментария воздержался. ЦОД реализует целый комплекс важных задач. Например, учреждение занимается всеми светофорами, дорожными знаками и указателями в Екатеринбурге, отвечает за дорожную разметку, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. В чиновничьих кругах оно известно также тем, что помогает мэру, губернатору и другим высокопоставленным лицам с организацией так называемых «зеленых коридоров», позволяющих им преодолевать расстояния быстрее, чем рядовым автомобилистам.