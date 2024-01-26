Путин заявил о непростой ситуации в Соледаре для ВС РФ

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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил непростую обстановку в Соледаре Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Соледаре сформировалась непростая обстановка. Несмотря на это, российские солдаты продолжают успешно отбивать атаки противника. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками спецоперации.

«В Соледаре ситуация непростая, противник пытается атаковать, но у него ничего не выходит. Все контратаки отбиты, идет движение вперед», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

В настоящий момент в районе Соледара продолжаются бои, и российские военные добиваются успехов, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ смогли отбить украинский опорный пункт возле села Зализнянского.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Соледаре сформировалась непростая обстановка. Несмотря на это, российские солдаты продолжают успешно отбивать атаки противника. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками спецоперации. «В Соледаре ситуация непростая, противник пытается атаковать, но у него ничего не выходит. Все контратаки отбиты, идет движение вперед», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». В настоящий момент в районе Соледара продолжаются бои, и российские военные добиваются успехов, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ смогли отбить украинский опорный пункт возле села Зализнянского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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