Путин заявил о непростой ситуации в Соледаре для ВС РФ

26 января 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил непростую обстановку в Соледаре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Соледаре сформировалась непростая обстановка. Несмотря на это, российские солдаты продолжают успешно отбивать атаки противника. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками спецоперации. «В Соледаре ситуация непростая, противник пытается атаковать, но у него ничего не выходит. Все контратаки отбиты, идет движение вперед», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». В настоящий момент в районе Соледара продолжаются бои, и российские военные добиваются успехов, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ смогли отбить украинский опорный пункт возле села Зализнянского.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Соледаре сформировалась непростая обстановка. Несмотря на это, российские солдаты продолжают успешно отбивать атаки противника. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками спецоперации. «В Соледаре ситуация непростая, противник пытается атаковать, но у него ничего не выходит. Все контратаки отбиты, идет движение вперед», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». В настоящий момент в районе Соледара продолжаются бои, и российские военные добиваются успехов, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ смогли отбить украинский опорный пункт возле села Зализнянского.