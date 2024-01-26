Путин заявил о непростой ситуации в Соледаре для ВС РФ

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Соледаре сформировалась непростая обстановка. Несмотря на это, российские солдаты продолжают успешно отбивать атаки противника. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками спецоперации.
«В Соледаре ситуация непростая, противник пытается атаковать, но у него ничего не выходит. Все контратаки отбиты, идет движение вперед», — уточнил Владимир Путин в ходе общения со студентами в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».
В настоящий момент в районе Соледара продолжаются бои, и российские военные добиваются успехов, уточнили в Минобороны РФ. ВС РФ смогли отбить украинский опорный пункт возле села Зализнянского.
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