Путин заявил, что сделает бойцов СВО востребованными после боевых действий

26 января 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы участники СВО оставались востребованными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский президент Владимир Путин пообещал сделать все возможное, чтобы участники спецоперации на Украине после окончания боевых действий оставались востребованными. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками СВО. «Буду настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы», — уточнил Владимир Путин в ходе разговора со студентами в Санкт-Петербурге, которые сами являются участниками СВО. До этого он обещал продолжить оказывать льготную поддержку. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург 26 января. Он встретился со студентами — участниками СВО на Украине. В ходе разговора он затронул вопросы поддержки российских бойцов. Также Путин рассказал, что сейчас в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч солдат.

Российский президент Владимир Путин пообещал сделать все возможное, чтобы участники спецоперации на Украине после окончания боевых действий оставались востребованными. Об этом он рассказал во время встречи со студентами — участниками СВО. «Буду настраивать весь государственный механизм так, чтобы бойцы, прошедшие горнило боевых испытаний, были востребованы», — уточнил Владимир Путин в ходе разговора со студентами в Санкт-Петербурге, которые сами являются участниками СВО. До этого он обещал продолжить оказывать льготную поддержку. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург 26 января. Он встретился со студентами — участниками СВО на Украине. В ходе разговора он затронул вопросы поддержки российских бойцов. Также Путин рассказал, что сейчас в зоне спецоперации находятся более 600 тысяч солдат.