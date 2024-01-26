Предотвращена попытка теракта Киева в российском регионе

Беспилотник сбили на Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем
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