Предотвращена попытка теракта Киева в российском регионе

ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Беспилотник сбили на Белгородской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что попытка теракта была осуществлена днем 26 января.

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Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что попытка теракта была осуществлена днем 26 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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