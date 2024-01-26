Семьи бойцов СВО освободят от уплаты имущественного налога

Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос освобождения семей участников спецоперации от уплаты имущественного налога. Об этом он рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге.
«У нас сейчас действует правило, согласно которому от имущественного налога освобождаются участники СВО, а члены семьи — нет. <…> В течение трех недель мы также проработаем этот вопрос», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками спецоперации.
Путин также поручил решить проблемы с выплатами пенсий участникам СВО, которые получили протезы. Также он пообещал проработать вопрос, связанный с кредитными каникулами.
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