Общество Семьи бойцов СВО освободят от уплаты имущественного налога 26 января 2024 в 21:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил проработать вопрос освобождения семей участников СВО от имущественного налога Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос освобождения семей участников спецоперации от уплаты имущественного налога. Об этом он рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «У нас сейчас действует правило, согласно которому от имущественного налога освобождаются участники СВО, а члены семьи — нет. <…> В течение трех недель мы также проработаем этот вопрос», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками спецоперации. Путин также поручил решить проблемы с выплатами пенсий участникам СВО, которые получили протезы. Также он пообещал проработать вопрос, связанный с кредитными каникулами. Президент России Владимир Путин пообещал проработать вопрос освобождения семей участников спецоперации от уплаты имущественного налога. Об этом он рассказал во время встречи со студентами в Санкт-Петербурге. «У нас сейчас действует правило, согласно которому от имущественного налога освобождаются участники СВО, а члены семьи — нет. <…> В течение трех недель мы также проработаем этот вопрос», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками спецоперации. Путин также поручил решить проблемы с выплатами пенсий участникам СВО, которые получили протезы. Также он пообещал проработать вопрос, связанный с кредитными каникулами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям