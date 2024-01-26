Жога поддержал в ХМАО проект по увековечиванию героев ВОВ и СВО

26 января 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Артем Жога поддержал проект молодогвардейцев ХМАО Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поддержал проект «Молодой гвардии» ЕР «Полотна Победы». Молодежный актив партии во время встречи в избирательном штабе Владимира Путина предложил увековечить бойцов Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. «Замечательный проект. Это отдает память нашим ребятам, чтобы мы не забыли о них: о тех, кто воевал и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, о ребятах с СВО. Это будет посыл, что мы помним, мы гордимся», — поделился мнением Жога. Молодогвардейцы ХМАО предложили распространить этот проект по всей России, для чего обратились к Жоге как сопредседателю штаба Владимира Путина. Четырехметровые полотна цвета хаки с портретами и информацией о героях появятся в школах, вузах, колледжах и техникумах. Жога заявил, что ему и самому есть что вписать в «Полотна Победы». Ранее URA.RU писало о том, что Жога выбрал бы ХМАО в качестве региона для переезда. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поддержал проект «Молодой гвардии» ЕР «Полотна Победы». Молодежный актив партии во время встречи в избирательном штабе Владимира Путина предложил увековечить бойцов Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. «Замечательный проект. Это отдает память нашим ребятам, чтобы мы не забыли о них: о тех, кто воевал и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, о ребятах с СВО. Это будет посыл, что мы помним, мы гордимся», — поделился мнением Жога. Молодогвардейцы ХМАО предложили распространить этот проект по всей России, для чего обратились к Жоге как сопредседателю штаба Владимира Путина. Четырехметровые полотна цвета хаки с портретами и информацией о героях появятся в школах, вузах, колледжах и техникумах. Жога заявил, что ему и самому есть что вписать в «Полотна Победы». Ранее URA.RU писало о том, что Жога выбрал бы ХМАО в качестве региона для переезда. Об этом он заявил на пресс-конференции.