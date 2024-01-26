Жога поддержал в ХМАО проект по увековечиванию героев ВОВ и СВО

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Герой ДНР Артем Жога поддержал проект молодогвардейцев ХМАО
Герой ДНР Артем Жога поддержал проект молодогвардейцев ХМАО Фото:

Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поддержал проект «Молодой гвардии» ЕР «Полотна Победы». Молодежный актив партии во время встречи в избирательном штабе Владимира Путина предложил увековечить бойцов Великой Отечественной войны и Специальной военной операции.

«Замечательный проект. Это отдает память нашим ребятам, чтобы мы не забыли о них: о тех, кто воевал и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, о ребятах с СВО. Это будет посыл, что мы помним, мы гордимся», — поделился мнением Жога.

Молодогвардейцы ХМАО предложили распространить этот проект по всей России, для чего обратились к Жоге как сопредседателю штаба Владимира Путина. Четырехметровые полотна цвета хаки с портретами и информацией о героях появятся в школах, вузах, колледжах и техникумах. Жога заявил, что ему и самому есть что вписать в «Полотна Победы».

Ранее URA.RU писало о том, что Жога выбрал бы ХМАО в качестве региона для переезда. Об этом он заявил на пресс-конференции.

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Председатель Народного Совета ДНР и экс-командир подразделения «Спарта» Артем Жога поддержал проект «Молодой гвардии» ЕР «Полотна Победы». Молодежный актив партии во время встречи в избирательном штабе Владимира Путина предложил увековечить бойцов Великой Отечественной войны и Специальной военной операции. «Замечательный проект. Это отдает память нашим ребятам, чтобы мы не забыли о них: о тех, кто воевал и в Великую Отечественную войну, и в Афганистане, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, о ребятах с СВО. Это будет посыл, что мы помним, мы гордимся», — поделился мнением Жога. Молодогвардейцы ХМАО предложили распространить этот проект по всей России, для чего обратились к Жоге как сопредседателю штаба Владимира Путина. Четырехметровые полотна цвета хаки с портретами и информацией о героях появятся в школах, вузах, колледжах и техникумах. Жога заявил, что ему и самому есть что вписать в «Полотна Победы». Ранее URA.RU писало о том, что Жога выбрал бы ХМАО в качестве региона для переезда. Об этом он заявил на пресс-конференции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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