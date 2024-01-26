Минюст РФ добавил в список иноагентов издание «Вот так»

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Минюст внес в реестр иноагентов блогера и журналиста Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Издание «Вот так», блогер Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов были признаны иноагентами. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены [Дмитрий] Потапенко, [Максим] Трудолюбов, а также проект „Вот так“», — заявлено на официальном сайте Минюста. Отмечается, что блогер и журналист попали в реестр из-за сотрудничества с другими иноагентами, а проект «Вот так» распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ.

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Издание «Вот так», блогер Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов были признаны иноагентами. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены [Дмитрий] Потапенко, [Максим] Трудолюбов, а также проект „Вот так“», — заявлено на официальном сайте Минюста. Отмечается, что блогер и журналист попали в реестр из-за сотрудничества с другими иноагентами, а проект «Вот так» распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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