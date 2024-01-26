Минюст РФ добавил в список иноагентов издание «Вот так»

Издание «Вот так», блогер Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов были признаны иноагентами. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены [Дмитрий] Потапенко, [Максим] Трудолюбов, а также проект „Вот так“», — заявлено на официальном сайте Минюста. Отмечается, что блогер и журналист попали в реестр из-за сотрудничества с другими иноагентами, а проект «Вот так» распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ.
Издание «Вот так», блогер Дмитрий Потапенко и журналист Максим Трудолюбов были признаны иноагентами. Соответствующее решение приняло Министерство юстиции РФ. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены [Дмитрий] Потапенко, [Максим] Трудолюбов, а также проект „Вот так“», — заявлено на официальном сайте Минюста. Отмечается, что блогер и журналист попали в реестр из-за сотрудничества с другими иноагентами, а проект «Вот так» распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ.