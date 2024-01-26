Екатеринбуржец сбежал из больницы, спрыгнув со второго этажа

Пациент сбежал из больницы через окно
Из больницы №24 в Екатеринбурге сбежал пациент. Побег он совершил ночью.
«В нейрохирургию загремел с травмами. Вел себя тихо, но вчера вечером решил — пора на волю. Вылез на козырек другого отделения, рухнул в снег и спокойно побрел куда глаза глядят», — пишет telegram-канал Ural Mash.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что сообщений о происшествии в полицию не поступало. «Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованные сведения», — добавили в УМВД.
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