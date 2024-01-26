26 января 2024

Екатеринбуржец сбежал из больницы, спрыгнув со второго этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, больница, больничная койка
Пациент сбежал из больницы через окно Фото:

Из больницы №24 в Екатеринбурге сбежал пациент. Побег он совершил ночью.

«В нейрохирургию загремел с травмами. Вел себя тихо, но вчера вечером решил — пора на волю. Вылез на козырек другого отделения, рухнул в снег и спокойно побрел куда глаза глядят», — пишет telegram-канал Ural Mash.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что сообщений о происшествии в полицию не поступало. «Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованные сведения», — добавили в УМВД.

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Из больницы №24 в Екатеринбурге сбежал пациент. Побег он совершил ночью. «В нейрохирургию загремел с травмами. Вел себя тихо, но вчера вечером решил — пора на волю. Вылез на козырек другого отделения, рухнул в снег и спокойно побрел куда глаза глядят», — пишет telegram-канал Ural Mash. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что сообщений о происшествии в полицию не поступало. «Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованные сведения», — добавили в УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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