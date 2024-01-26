В Сургуте 13-летний подросток угрожал нападением на школы

В Сургуте силовики установили создателя telegram-канала, размещавшего сообщения с угрозами нападения на школы города. Официальный рупор мэрии в Telegram «Безопасность Сургута» сообщил, что автором сообщений был 13-летний школьник.
«Правоохранительными органами установлен создатель телеграм-канала, в котором были размещены ложные сообщения о намерении совершить нападения на школы города. Им оказался 13-летний житель Сургута», — указано в публикации.
Проверка показала, что мальчик заразился идеями террористического характера в интернете. Возраст не позволяет привлечь его к уголовной ответственности. По статье 207 УК РФ могут быть привлечены его родители.
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