В Сургуте 13-летний подросток угрожал нападением на школы

27 января 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

В Сургуте 13-летний подросток угрожал нападением на школы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте силовики установили создателя telegram-канала, размещавшего сообщения с угрозами нападения на школы города. Официальный рупор мэрии в Telegram «Безопасность Сургута» сообщил, что автором сообщений был 13-летний школьник. «Правоохранительными органами установлен создатель телеграм-канала, в котором были размещены ложные сообщения о намерении совершить нападения на школы города. Им оказался 13-летний житель Сургута», — указано в публикации. Проверка показала, что мальчик заразился идеями террористического характера в интернете. Возраст не позволяет привлечь его к уголовной ответственности. По статье 207 УК РФ могут быть привлечены его родители.

В Сургуте силовики установили создателя telegram-канала, размещавшего сообщения с угрозами нападения на школы города. Официальный рупор мэрии в Telegram «Безопасность Сургута» сообщил, что автором сообщений был 13-летний школьник. «Правоохранительными органами установлен создатель телеграм-канала, в котором были размещены ложные сообщения о намерении совершить нападения на школы города. Им оказался 13-летний житель Сургута», — указано в публикации. Проверка показала, что мальчик заразился идеями террористического характера в интернете. Возраст не позволяет привлечь его к уголовной ответственности. По статье 207 УК РФ могут быть привлечены его родители.