27 января 2024
26 января 2024

В ХМАО вандалы испортили уникальный туристический объект. Фото

В Пыть-Яхе вандалы пытались разрушить Динопарк
© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитое окно в обкоме КПРФ Курган, осколки стекла
Неизвестные обстреляли домик из ракетницы Фото:

В Пыть-Яхе вандалы испортили уникальный туристический объект — «Динопарк-86», который претендует на внесение в Книгу рекордов России из-за самой высокой топиарной фигуры динозавра в стране. Депутат городской думы Людмила Завадская рассказала URA.RU, что неизвестные выбили стекла в гостевом домике и обстреляли его из ракетницы.

«Дальний домик пытались разрушить. Выломаны двери, выбиты стекла, кто-то стрелял по окнам из ракетницы», — поделилась депутат.

Завадская сообщила, что сразу же обратилась в полицию. По ее словам, из-за инцидента открытие домиков на базе динопарка для посетителей придется отложить.

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В Пыть-Яхе вандалы испортили уникальный туристический объект — «Динопарк-86», который претендует на внесение в Книгу рекордов России из-за самой высокой топиарной фигуры динозавра в стране. Депутат городской думы Людмила Завадская рассказала URA.RU, что неизвестные выбили стекла в гостевом домике и обстреляли его из ракетницы. «Дальний домик пытались разрушить. Выломаны двери, выбиты стекла, кто-то стрелял по окнам из ракетницы», — поделилась депутат. Завадская сообщила, что сразу же обратилась в полицию. По ее словам, из-за инцидента открытие домиков на базе динопарка для посетителей придется отложить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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