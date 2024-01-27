Неизвестные обстреляли домик из ракетницы
В Пыть-Яхе вандалы испортили уникальный туристический объект — «Динопарк-86», который претендует на внесение в Книгу рекордов России из-за самой высокой топиарной фигуры динозавра в стране. Депутат городской думы Людмила Завадская рассказала URA.RU, что неизвестные выбили стекла в гостевом домике и обстреляли его из ракетницы.
«Дальний домик пытались разрушить. Выломаны двери, выбиты стекла, кто-то стрелял по окнам из ракетницы», — поделилась депутат.
Завадская сообщила, что сразу же обратилась в полицию. По ее словам, из-за инцидента открытие домиков на базе динопарка для посетителей придется отложить.
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