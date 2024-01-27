Украинский командующий Сырский посетил позиции ВСУ из-за сложной ситуации

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил о критическом положении ВСУ на Восточном фронте. Об этом передает издание «Политика Страны».
«Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции военных на Восточном фронте», — передает издание. По словам командующего, ситуация на фронте для украинской армии остается сложной. Это связано с тем, что ВС РФ наращивают наступательные действия на Бахмутском и Северском направлениях.
Сырский отметил, что российская армия с помощью штурмовых групп и поддержки артиллерии и минометных очагов проводит атаки на Григорьевке и Кременной. Кроме того, армия России пытается прорвать оборону ВСУ и продолжить наступление на Часовой Яр.
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