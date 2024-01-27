27 января 2024

Транзит судов через Босфорский пролив был парализован из-за аварии

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Корабли не могут переправляться через Босфор из-за аварии на сухогрузе Фото:

Транзит судов через Босфорский пролив был остановлен из-за аварии на сухогрузе. Об этом рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор <…> возникла неполадка в двигателе. В результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны», — сообщил источник РИА Новости.

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Транзит судов через Босфорский пролив был остановлен из-за аварии на сухогрузе. Об этом рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. «У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор <…> возникла неполадка в двигателе. В результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны», — сообщил источник РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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