Происшествия Транзит судов через Босфорский пролив был парализован из-за аварии 28 января 2024 в 00:31 Размер текста - 17 + Корабли не могут переправляться через Босфор из-за аварии на сухогрузе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Транзит судов через Босфорский пролив был остановлен из-за аварии на сухогрузе. Об этом рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. «У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор <…> возникла неполадка в двигателе. В результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны», — сообщил источник РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив был остановлен из-за аварии на сухогрузе. Об этом рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. «У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор <…> возникла неполадка в двигателе. В результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны», — сообщил источник РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям