Транзит судов через Босфорский пролив был парализован из-за аварии

Корабли не могут переправляться через Босфор из-за аварии на сухогрузе
Транзит судов через Босфорский пролив был остановлен из-за аварии на сухогрузе. Об этом рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
«У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор <…> возникла неполадка в двигателе. В результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны», — сообщил источник РИА Новости.
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