27 января 2024
26 января 2024

Пьяный водитель без прав устроил ДТП на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Автоинспекторы составили на водителя административные материалы Фото:

Ночью 27 января на трассе Николо-Павловское — Алапаевск в Свердловской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ 2107 без прав столкнулся с машиной Honda Freed при выезде с заправки. Пассажирка иномарки была госпитализирована, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2107, 23-летний мужчина, при выезде с прилегающей территории АЗС, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Honda Freed. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ 2107, 18-летняя девушка, после осмотра медиками, с подозрением на травмы головы отпущена домой», — сообщили в telegram-канале областного ГИБДД. Также в ДТП пострадала пассажирка автомобиля Honda Freed, медики госпитализировали ее с ушибами ребер и травмой живота.

Автоинспекторы выяснили, что водитель ВАЗ 2107 не имел водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На него составлены административные материалы, автомобиль помещен на спецстоянку.

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Ночью 27 января на трассе Николо-Павловское — Алапаевск в Свердловской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ 2107 без прав столкнулся с машиной Honda Freed при выезде с заправки. Пассажирка иномарки была госпитализирована, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ 2107, 23-летний мужчина, при выезде с прилегающей территории АЗС, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Honda Freed. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ 2107, 18-летняя девушка, после осмотра медиками, с подозрением на травмы головы отпущена домой», — сообщили в telegram-канале областного ГИБДД. Также в ДТП пострадала пассажирка автомобиля Honda Freed, медики госпитализировали ее с ушибами ребер и травмой живота. Автоинспекторы выяснили, что водитель ВАЗ 2107 не имел водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На него составлены административные материалы, автомобиль помещен на спецстоянку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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