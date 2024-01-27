Ночью 27 января на трассе Николо-Павловское — Алапаевск в Свердловской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ 2107 без прав столкнулся с машиной Honda Freed при выезде с заправки. Пассажирка иномарки была госпитализирована, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля ВАЗ 2107, 23-летний мужчина, при выезде с прилегающей территории АЗС, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Honda Freed. В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля ВАЗ 2107, 18-летняя девушка, после осмотра медиками, с подозрением на травмы головы отпущена домой», — сообщили в telegram-канале областного ГИБДД. Также в ДТП пострадала пассажирка автомобиля Honda Freed, медики госпитализировали ее с ушибами ребер и травмой живота.
Автоинспекторы выяснили, что водитель ВАЗ 2107 не имел водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На него составлены административные материалы, автомобиль помещен на спецстоянку.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.