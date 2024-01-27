Какие жизненно важные лекарства пропали в аптеках, и есть ли им замена

Фармацевт Преснякова: лекарства пропадают из аптек не только из-за санкций

28 января 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Лекарства в 2024 году подорожают из-за ухода компаний с рынка РФ, отмечала Наталья Оганова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли с полок российских магазинов из-за санкций. URA.RU рассказывает, какие препараты пропали, а какие появились для их замены. Почему иностранные лекарства исчезли из аптек Этому есть несколько объяснений. Компании могут прекратить поставки из-за проблем с логистикой, которые вызваны антироссийскими санкциями. Директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова считает, что случаи, когда зарубежные компании отказываются от российского рынка из-за политики, — единичны. «Кто-то уходит с рынка, кто-то перерегистрирует цены или регистрационные документы по причине внесения изменений, а некоторые испытывают трудности с логистикой. Случаи отказа иностранных компаний поставлять лекарства в Россию единичны. Они не связаны с политикой. Компании-производители в первую очередь нацелены на обеспечение потребностей внутреннего рынка страны», — рассказала NEWS.ru Виктория Преснякова. Российский аналог лекарства от диабета «Оземпик» пропал с полок магазинов в ноябре 2022 года. Дело в том, что компания Novo Nordisk, которая производит препарат, сообщила о прекращении поставок. Отечественные компании получили лицензии на разработку двух дженериков. Они уже прошли государственную регистрацию. Один из них уже можно купить. Кандидат фармацевтических наук Виктория Буева отметила, что пока сложно оценить эффективность лекарства. В скором времени полностью с полок магазинов пропадет «Ребелсаса». Препарат также производила Novo Nordisk. Таким таблеткам нет аналогов, отмечает Буева. Из аптек пропадут лекарства от кожных заболеваний и ВИЧ Финская компания, которая производит препарат с метилпреднизолоном, ушла с рынка России. Поэтому сейчас в некоторых аптеках наблюдается дефицит. Это средство лечило кожные заболевания, болезни дыхательных путей. Также оно помогало при лечении некоторых видов онкологии. В 2025 году ожидается дефицит препарата от гепатита С «Зепатир», которому нет аналогов в России. Американская компания MSD не будет продлевать контракт по поставкам в следующем году. А в 2024 году с полок аптек пропадет и препарат «Исентресс» для лечения ВИЧ. Буева считает, что это связано с тем, что на рынке РФ появились достойные аналоги. Насколько эффективны российские аналоги зарубежных препаратов Глава Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова отметила, что не всем людям подходят дженерики. Они даже могут вызвать побочные реакции из-за разного химического строения. Например, для производства низкомолекулярных синтетических соединений используются более сложные технологии, которых нет в России. Врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах рассказал, что не каждому человеку могут подойти дженерики. По его словам, это похоже на лотерею. В группе риска те пациенты, которые нуждаются в специализированных препаратах. Ранее доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказала URA.RU, что в 2024 году средний чек на лекарства заметно вырастет. Это связано с тем, что некоторые препараты больше не продаются в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие лекарства, в том числе жизненно важные, исчезли с полок российских магазинов из-за санкций. URA.RU рассказывает, какие препараты пропали, а какие появились для их замены. Этому есть несколько объяснений. Компании могут прекратить поставки из-за проблем с логистикой, которые вызваны антироссийскими санкциями. Директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова считает, что случаи, когда зарубежные компании отказываются от российского рынка из-за политики, — единичны. «Кто-то уходит с рынка, кто-то перерегистрирует цены или регистрационные документы по причине внесения изменений, а некоторые испытывают трудности с логистикой. Случаи отказа иностранных компаний поставлять лекарства в Россию единичны. Они не связаны с политикой. Компании-производители в первую очередь нацелены на обеспечение потребностей внутреннего рынка страны», — рассказала NEWS.ru Виктория Преснякова. «Оземпик» пропал с полок магазинов в ноябре 2022 года. Дело в том, что компания Novo Nordisk, которая производит препарат, сообщила о прекращении поставок. Отечественные компании получили лицензии на разработку двух дженериков. Они уже прошли государственную регистрацию. Один из них уже можно купить. Кандидат фармацевтических наук Виктория Буева отметила, что пока сложно оценить эффективность лекарства. В скором времени полностью с полок магазинов пропадет «Ребелсаса». Препарат также производила Novo Nordisk. Таким таблеткам нет аналогов, отмечает Буева. Финская компания, которая производит препарат с метилпреднизолоном, ушла с рынка России. Поэтому сейчас в некоторых аптеках наблюдается дефицит. Это средство лечило кожные заболевания, болезни дыхательных путей. Также оно помогало при лечении некоторых видов онкологии. В 2025 году ожидается дефицит препарата от гепатита С «Зепатир», которому нет аналогов в России. Американская компания MSD не будет продлевать контракт по поставкам в следующем году. А в 2024 году с полок аптек пропадет и препарат «Исентресс» для лечения ВИЧ. Буева считает, что это связано с тем, что на рынке РФ появились достойные аналоги. Глава Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова отметила, что не всем людям подходят дженерики. Они даже могут вызвать побочные реакции из-за разного химического строения. Например, для производства низкомолекулярных синтетических соединений используются более сложные технологии, которых нет в России. Врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах рассказал, что не каждому человеку могут подойти дженерики. По его словам, это похоже на лотерею. В группе риска те пациенты, которые нуждаются в специализированных препаратах. Ранее доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказала URA.RU, что в 2024 году средний чек на лекарства заметно вырастет. Это связано с тем, что некоторые препараты больше не продаются в России.