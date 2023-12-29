Как подорожает жизнь россиян в 2024 году

Экономист Оганова: средний чек в магазине вырастет на 15% в 2024 году

30 декабря 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Средний чек россиян вырос на 40% за два года, сказала Наталья Оганова Фото: Илья Московец © URA.RU В России ожидается подорожание всех продуктов, сдерживать будут рост цен на товары первой необходимости. Об этом сообщила URA.RU доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. «В 2024 году подорожает все. Есть целый ряд объективных факторов, которые об этом свидетельствуют. Это связано с проблемами с инфляцией, которая растет и продолжит расти в следующем году. ЦБ не может это сдержать. С этим связан рост ключевой ставки. Тенденций для ее снижения нет», — сказала Наталья Оганова. Рост цен на продукты Новость по теме В России в три раза подорожает вино Продукты подорожают на 15-30%, отметила экономист. «Если вы сравните чек двухлетней давности вы увидите колоссальную разницу. Он вырос на 40%. Говядина и баранина в следующем году будет значительно дороже. Есть проблемы с куриным яйцом и возможно с куриным мясом. Ожидается повышение цен на алкогольную и табачную продукцию. Растет в стоимости бензин, когда так происходит, дорожают все продукты. На 15% вырастет чек среднестатистического россиянина. Дорогостоящая продукция, как крабы, красная икра, красная рыба вырасту на 25-30%. Кефир, яйца хлеб будут более-менее в пределах нормы, потомку, что ФАС за этим следит. На кондитерские изделия, сгущенное молоко, йогурты цена будет расти без контроля, так как они не являются продуктами первой необходимости», — сообщила эксперт. Повышение налогов Новость по теме В России в 2029 году могут исчезнуть ИП Также вырастет нагрузка для предпринимателей, добавила управляющий партнер Key Consulting Group, член МРО «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. «2024 год не подготовил больших нововведений, незначительно изменяются размеры налоговых начислений, сроки подачи деклараций. Для индивидуальных предпринимателей установлен новый размер фиксированного страхового взноса: 49 500 рублей, в случае если доход ИП не превышает 300 000 рублей. Максимальный размер страхового взноса с дохода, превышающего 300 000, — 277 571 рублей. Размеры выросли по сравнению с прошлым годом: в 2023 году ИП должен был заплатить 45 842 рублей», — объяснила собеседница агентства. Лекарства исчезают Помимо удорожания начнется дефицит некоторых препаратов, подчеркнула врач — экспертом Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «В последнее время наблюдается рост цен на лекарства, которые выпускают иностранные фармацевтические компании. Это связано, во-первых, с изменением курса рубля, и во-вторых, с проблемами с доставкой. Из-за международных санкций многие препараты просто не могут „добраться“ до России. В следующем году, как и во все предыдущие, помимо повышения цен, также возможен дефицит некоторых лекарственных средств. В список потенциально дефицитных препаратов чаще всего попадают некоторые антибиотики, противоопухолевые средства, противодементные и противопаркинсонические препараты, психотропные средства», — заключила специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России ожидается подорожание всех продуктов, сдерживать будут рост цен на товары первой необходимости. Об этом сообщила URA.RU доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета «Сильной России» Наталья Оганова. «В 2024 году подорожает все. Есть целый ряд объективных факторов, которые об этом свидетельствуют. Это связано с проблемами с инфляцией, которая растет и продолжит расти в следующем году. ЦБ не может это сдержать. С этим связан рост ключевой ставки. Тенденций для ее снижения нет», — сказала Наталья Оганова. Продукты подорожают на 15-30%, отметила экономист. «Если вы сравните чек двухлетней давности вы увидите колоссальную разницу. Он вырос на 40%. Говядина и баранина в следующем году будет значительно дороже. Есть проблемы с куриным яйцом и возможно с куриным мясом. Ожидается повышение цен на алкогольную и табачную продукцию. Растет в стоимости бензин, когда так происходит, дорожают все продукты. На 15% вырастет чек среднестатистического россиянина. Дорогостоящая продукция, как крабы, красная икра, красная рыба вырасту на 25-30%. Кефир, яйца хлеб будут более-менее в пределах нормы, потомку, что ФАС за этим следит. На кондитерские изделия, сгущенное молоко, йогурты цена будет расти без контроля, так как они не являются продуктами первой необходимости», — сообщила эксперт. Также вырастет нагрузка для предпринимателей, добавила управляющий партнер Key Consulting Group, член МРО «Деловая Россия» Анастасия Зыкова. «2024 год не подготовил больших нововведений, незначительно изменяются размеры налоговых начислений, сроки подачи деклараций. Для индивидуальных предпринимателей установлен новый размер фиксированного страхового взноса: 49 500 рублей, в случае если доход ИП не превышает 300 000 рублей. Максимальный размер страхового взноса с дохода, превышающего 300 000, — 277 571 рублей. Размеры выросли по сравнению с прошлым годом: в 2023 году ИП должен был заплатить 45 842 рублей», — объяснила собеседница агентства. Помимо удорожания начнется дефицит некоторых препаратов, подчеркнула врач — экспертом Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «В последнее время наблюдается рост цен на лекарства, которые выпускают иностранные фармацевтические компании. Это связано, во-первых, с изменением курса рубля, и во-вторых, с проблемами с доставкой. Из-за международных санкций многие препараты просто не могут „добраться“ до России. В следующем году, как и во все предыдущие, помимо повышения цен, также возможен дефицит некоторых лекарственных средств. В список потенциально дефицитных препаратов чаще всего попадают некоторые антибиотики, противоопухолевые средства, противодементные и противопаркинсонические препараты, психотропные средства», — заключила специалист.