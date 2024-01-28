Спасатели эвакуируют сотрудников Театра сатиры из-за пожара: подробности к этому часу

Пожар начался на крыше здания (фото из архива)
В центре Москвы, на Триумфальной площади, загорелось здание Театра сатиры. По предварительным данным ГУ МЧС по Москве, пострадавших нет, но огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям. URA.RU собрало информацию, что известно о возгорании на данный момент.
- Возгорание началось на крыше здания, где расположен купол.
- В зоне пожара могут находиться до десяти человек — это рабочие, которые ремонтировали крышу. Их сейчас эвакуируют;
- Площадь пожара в Театре сатиры в Москве составляет 200 кв. метров. Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.
- Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. Объявлен сбор руководящего состава управления МЧС по Центральному административному округу Москвы, сообщает «Звезда».
- На месте работают 62 пожарных и 14 единиц техники, сообщает МЧС России.
- Спасатели эвакуируют сотрудников театра.
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