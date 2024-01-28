Спасатели эвакуируют сотрудников Театра сатиры из-за пожара: подробности к этому часу

В центре Москвы загорелось здание Театра сатиры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, дым, пожарные
Пожар начался на крыше здания (фото из архива) Фото:

В центре Москвы, на Триумфальной площади, загорелось здание Театра сатиры. По предварительным данным ГУ МЧС по Москве, пострадавших нет, но огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям. URA.RU собрало информацию, что известно о возгорании на данный момент.

  • Возгорание началось на крыше здания, где расположен купол.
  • В зоне пожара могут находиться до десяти человек — это рабочие, которые ремонтировали крышу. Их сейчас эвакуируют;
  • Площадь пожара в Театре сатиры в Москве составляет 200 кв. метров. Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям.
  • Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. Объявлен сбор руководящего состава управления МЧС по Центральному административному округу Москвы, сообщает «Звезда».
  • На месте работают 62 пожарных и 14 единиц техники, сообщает МЧС России.
  • Спасатели эвакуируют сотрудников театра.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Москвы, на Триумфальной площади, загорелось здание Театра сатиры. По предварительным данным ГУ МЧС по Москве, пострадавших нет, но огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям. URA.RU собрало информацию, что известно о возгорании на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...