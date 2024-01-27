27 января 2024
26 января 2024

Мальчик вылетел из окна машины на дорогу после ДТП на курганской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кетовском округе в ДТП пострадали два ребенка Фото:

В Курганской области на трассе в Кетовском округе в ходе ДТП пострадали два ребенка. Один из них после столкновения машин вылетел из бокового окна на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«27 января около 10 часов 30 минут на 354 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение между Nissan Expert и Honda Avancier. В результате ДТП пострадали два ребенка, которые находились в автомобиле Nissan. От удара 9-летний мальчик вылетел в боковое окно на проезжую часть», — сообщили в ведомстве. Оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности.

Установлено, что виновником аварии стал водитель Nissan 1971 года рождения, который допустил столкновение с другой иномаркой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Пострадавшие дети доставлены в больницу имени Красного Креста.

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В Курганской области на трассе в Кетовском округе в ходе ДТП пострадали два ребенка. Один из них после столкновения машин вылетел из бокового окна на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. «27 января около 10 часов 30 минут на 354 километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение между Nissan Expert и Honda Avancier. В результате ДТП пострадали два ребенка, которые находились в автомобиле Nissan. От удара 9-летний мальчик вылетел в боковое окно на проезжую часть», — сообщили в ведомстве. Оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что виновником аварии стал водитель Nissan 1971 года рождения, который допустил столкновение с другой иномаркой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Пострадавшие дети доставлены в больницу имени Красного Креста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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