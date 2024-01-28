Что известно о крупном пожаре в Театре сатиры в Москве

В Театре сатиры в Москве отменили все спектакли после пожара

28 января 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Пожар в здании Театра сатиры успешно локализован Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» В центре Москвы на Триумфальной площади произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавшие отсутствуют. URA.RU в своем материале собрало подробности случившегося. Как начался пожар На Триумфальной площади в Москве произошел пожар в историческом здании Театра Сатиры. Огонь, охватив площадь 200 квадратных метров, продолжал распространяться. Причина пожара Сразу после возгорания сообщалось о том, что пожар возник в результате нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. Однако позже МЧС России опровергло эту информацию, заявив, что в районе очага задымления не было обнаружено следов ремонтных работ. После полной ликвидации пожара будет проведена экспертиза, чтобы установить точную причину возгорания. Как происходила эвакуация людей На крыше горящего Театра сатиры в Москве могут находиться до 10 рабочих, которые проводили реконструкцию купола, сообщал источник telegram-канала SHOT. Из здания удалось эвакуировать 50 человек. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 62 спасателя и 14 единиц техники. Распространение дыма от пожара Дым от пожара на крыше Театра сатиры в Москве распространялся по всей округе, достигая Тверской улицы. Спасатели во время тушения пожара осуществляли вскрытие купола здания. Локализация пожара По информации ТАСС, в 13:27 по московскому времени интенсивность дыма, идущего с кровли здания театра, снизилась. В 13:50 пожар был успешно локализован. В Театре сатиры отменили вечерние спектакли Вечерние спектакли в Театре сатиры были отменены, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы. Зрители отмененного утром спектакля, в свою очередь, направились в Театр Моссовета, где их пригласили на спектакль «Карлсон» с бесплатными билетами. Зрителям отмененных спектаклей вернут деньги В пресс-службе департамента культуры столицы сообщили, что зрителям, у которых были отменены спектакли в Театре сатиры, будут возвращены деньги за билеты в полном объеме. Возврат будет произведен в ближайшее время. За что переживает актеры Театра сатиры Актер Олег Кассин сообщил, что перед выходом на сцену все ощущали запах гари. По приезде сотрудников МЧС им было сказано, что задымление произошло на крыше и все начали эвакуацию. Актеры теперь беспокоятся, что костюмы, сделанные на заказ, могли пострадать во время пожара, и их отсутствие может оказать влияние на судьбу постановки. О здании театра Капитальный ремонт фасада и купола в Театре сатиры, по словам мэра Москвы Сергея Собянина в декабре 2023 года, выполнен на 80%. Отмечается, что, согласно данным Мосгорнаследия, здание театра не признано объектом культурного наследия. Театр Сатиры — один из известных и исторически значимых театров Москвы. Здание театра расположено по адресу Триумфальная площадь, 2. Оно стало одним из символов советской эпохи. Авторами проекта стали архитекторы Илья Ростовцев и Владимир Шехтель. Здание Театра Сатиры имеет большую историческую и культурную ценность для Москвы и является популярным местом не только для любителей театра, но и для туристов со всего мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Москвы на Триумфальной площади произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавшие отсутствуют. URA.RU в своем материале собрало подробности случившегося. На Триумфальной площади в Москве произошел пожар в историческом здании Театра Сатиры. Огонь, охватив площадь 200 квадратных метров, продолжал распространяться. Сразу после возгорания сообщалось о том, что пожар возник в результате нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. Однако позже МЧС России опровергло эту информацию, заявив, что в районе очага задымления не было обнаружено следов ремонтных работ. После полной ликвидации пожара будет проведена экспертиза, чтобы установить точную причину возгорания. На крыше горящего Театра сатиры в Москве могут находиться до 10 рабочих, которые проводили реконструкцию купола, сообщал источник telegram-канала SHOT. Из здания удалось эвакуировать 50 человек. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 62 спасателя и 14 единиц техники. Дым от пожара на крыше Театра сатиры в Москве распространялся по всей округе, достигая Тверской улицы. Спасатели во время тушения пожара осуществляли вскрытие купола здания. По информации ТАСС, в 13:27 по московскому времени интенсивность дыма, идущего с кровли здания театра, снизилась. В 13:50 пожар был успешно локализован. Вечерние спектакли в Театре сатиры были отменены, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы. Зрители отмененного утром спектакля, в свою очередь, направились в Театр Моссовета, где их пригласили на спектакль «Карлсон» с бесплатными билетами. В пресс-службе департамента культуры столицы сообщили, что зрителям, у которых были отменены спектакли в Театре сатиры, будут возвращены деньги за билеты в полном объеме. Возврат будет произведен в ближайшее время. Актер Олег Кассин сообщил, что перед выходом на сцену все ощущали запах гари. По приезде сотрудников МЧС им было сказано, что задымление произошло на крыше и все начали эвакуацию. Актеры теперь беспокоятся, что костюмы, сделанные на заказ, могли пострадать во время пожара, и их отсутствие может оказать влияние на судьбу постановки. Капитальный ремонт фасада и купола в Театре сатиры, по словам мэра Москвы Сергея Собянина в декабре 2023 года, выполнен на 80%. Отмечается, что, согласно данным Мосгорнаследия, здание театра не признано объектом культурного наследия. Театр Сатиры — один из известных и исторически значимых театров Москвы. Здание театра расположено по адресу Триумфальная площадь, 2. Оно стало одним из символов советской эпохи. Авторами проекта стали архитекторы Илья Ростовцев и Владимир Шехтель. Здание Театра Сатиры имеет большую историческую и культурную ценность для Москвы и является популярным местом не только для любителей театра, но и для туристов со всего мира.