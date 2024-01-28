МЧС опровергла информацию о причине пожара в здании Театра сатиры

В МЧС не нашли признаков ремонтных работ в здании Театра сатиры
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В районе очага задымления не обнаружено признаков ремонтных работ, сообщили в МЧС Фото:

Московское управление МЧС России опровергло информацию о том, что ремонтные работы стали причиной пожара в здании Театра сатиры. По результатам проверки, проведенной огнеборцами, не было обнаружено следов ремонтных работ в районе очага задымления.

«Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено», — передает сообщение МЧС РБК. Там добавили, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, после чего будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выявления причин возгорания.

Московское управление МЧС также подчеркнуло, что информация о причинах пожара, опубликованная в СМИ, представляет собой домыслы и не является достоверной. Обстановка на месте находится под контролем, заключили в МЧС.

В центре Москвы произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ.

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Московское управление МЧС России опровергло информацию о том, что ремонтные работы стали причиной пожара в здании Театра сатиры. По результатам проверки, проведенной огнеборцами, не было обнаружено следов ремонтных работ в районе очага задымления. «Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено», — передает сообщение МЧС РБК. Там добавили, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, после чего будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выявления причин возгорания. Московское управление МЧС также подчеркнуло, что информация о причинах пожара, опубликованная в СМИ, представляет собой домыслы и не является достоверной. Обстановка на месте находится под контролем, заключили в МЧС. В центре Москвы произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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