Происшествия Пожары МЧС опровергла информацию о причине пожара в здании Театра сатиры В МЧС не нашли признаков ремонтных работ в здании Театра сатиры 28 января 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + В районе очага задымления не обнаружено признаков ремонтных работ, сообщили в МЧС Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва» Московское управление МЧС России опровергло информацию о том, что ремонтные работы стали причиной пожара в здании Театра сатиры. По результатам проверки, проведенной огнеборцами, не было обнаружено следов ремонтных работ в районе очага задымления. «Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено», — передает сообщение МЧС РБК. Там добавили, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, после чего будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выявления причин возгорания. Московское управление МЧС также подчеркнуло, что информация о причинах пожара, опубликованная в СМИ, представляет собой домыслы и не является достоверной. Обстановка на месте находится под контролем, заключили в МЧС. В центре Москвы произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. Московское управление МЧС России опровергло информацию о том, что ремонтные работы стали причиной пожара в здании Театра сатиры. По результатам проверки, проведенной огнеборцами, не было обнаружено следов ремонтных работ в районе очага задымления. «Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено», — передает сообщение МЧС РБК. Там добавили, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, после чего будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выявления причин возгорания. Московское управление МЧС также подчеркнуло, что информация о причинах пожара, опубликованная в СМИ, представляет собой домыслы и не является достоверной. Обстановка на месте находится под контролем, заключили в МЧС. В центре Москвы произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям