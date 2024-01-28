МЧС опровергла информацию о причине пожара в здании Театра сатиры

Московское управление МЧС России опровергло информацию о том, что ремонтные работы стали причиной пожара в здании Театра сатиры. По результатам проверки, проведенной огнеборцами, не было обнаружено следов ремонтных работ в районе очага задымления.
«Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено», — передает сообщение МЧС РБК. Там добавили, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, после чего будет проведена пожарно-техническая экспертиза для выявления причин возгорания.
Московское управление МЧС также подчеркнуло, что информация о причинах пожара, опубликованная в СМИ, представляет собой домыслы и не является достоверной. Обстановка на месте находится под контролем, заключили в МЧС.
В центре Москвы произошел пожар в здании Театра сатиры. По данным МЧС, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ.
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