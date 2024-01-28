Пожар в здании Театра сатиры локализован

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожар в здании Театре сатиры локализован (архивное фото) Фото:

Пожар, который произошел в здании московского Театра сатиры, был успешно локализован. Об этом рассказали в оперативных службах.

«Пожар в здании Театра сатиры локализован», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Театр располагается в центре Москвы.

Здание Театра Сатиры на Триумфальной площади загорелось днем 28 января. На данный момент нет информации о пострадавших. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. URA.RU собрало подробности о происшествии в своем материале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар, который произошел в здании московского Театра сатиры, был успешно локализован. Об этом рассказали в оперативных службах. «Пожар в здании Театра сатиры локализован», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Театр располагается в центре Москвы. Здание Театра Сатиры на Триумфальной площади загорелось днем 28 января. На данный момент нет информации о пострадавших. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. URA.RU собрало подробности о происшествии в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...