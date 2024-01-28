Пожар в здании Театре сатиры локализован (архивное фото)
Пожар, который произошел в здании московского Театра сатиры, был успешно локализован. Об этом рассказали в оперативных службах.
«Пожар в здании Театра сатиры локализован», — передает сообщение оперативных служб ТАСС. Театр располагается в центре Москвы.
Здание Театра Сатиры на Триумфальной площади загорелось днем 28 января. На данный момент нет информации о пострадавших. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. URA.RU собрало подробности о происшествии в своем материале.
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