Путин пошутил над спросившим про деньги главой Минфина

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин пошутил в разговоре с Антоном Силуановым Фото:

В ходе заседания глава Минфина Антон Силуанов задал вопрос президенту России Владимиру Путину о возможности начать обсуждение финансовых вопросов. В ответ глава государства изъяснился с юмором, заявив, что можно начать говорить о деньгах, но предупредил о возможности испортить все обсуждение.

«Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте», — заявил Владимир Путин. Соответствующий отрывок с заседания опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Данная реплика президента была сделана в ответ на запрос Силуанова начать говорить «про деньги».

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В ходе заседания глава Минфина Антон Силуанов задал вопрос президенту России Владимиру Путину о возможности начать обсуждение финансовых вопросов. В ответ глава государства изъяснился с юмором, заявив, что можно начать говорить о деньгах, но предупредил о возможности испортить все обсуждение. «Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте», — заявил Владимир Путин. Соответствующий отрывок с заседания опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Данная реплика президента была сделана в ответ на запрос Силуанова начать говорить «про деньги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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