Путин пошутил над спросившим про деньги главой Минфина

Владимир Путин пошутил в разговоре с Антоном Силуановым
В ходе заседания глава Минфина Антон Силуанов задал вопрос президенту России Владимиру Путину о возможности начать обсуждение финансовых вопросов. В ответ глава государства изъяснился с юмором, заявив, что можно начать говорить о деньгах, но предупредил о возможности испортить все обсуждение.
«Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте», — заявил Владимир Путин. Соответствующий отрывок с заседания опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Данная реплика президента была сделана в ответ на запрос Силуанова начать говорить «про деньги».
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