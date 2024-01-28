Экономика Путин пошутил над спросившим про деньги главой Минфина 28 января 2024 в 18:29 Размер текста - 17 + Владимир Путин пошутил в разговоре с Антоном Силуановым Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе заседания глава Минфина Антон Силуанов задал вопрос президенту России Владимиру Путину о возможности начать обсуждение финансовых вопросов. В ответ глава государства изъяснился с юмором, заявив, что можно начать говорить о деньгах, но предупредил о возможности испортить все обсуждение. «Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте», — заявил Владимир Путин. Соответствующий отрывок с заседания опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Данная реплика президента была сделана в ответ на запрос Силуанова начать говорить «про деньги». В ходе заседания глава Минфина Антон Силуанов задал вопрос президенту России Владимиру Путину о возможности начать обсуждение финансовых вопросов. В ответ глава государства изъяснился с юмором, заявив, что можно начать говорить о деньгах, но предупредил о возможности испортить все обсуждение. «Да, про деньги, сейчас все испортите, давайте», — заявил Владимир Путин. Соответствующий отрывок с заседания опубликовал в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. Данная реплика президента была сделана в ответ на запрос Силуанова начать говорить «про деньги». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям