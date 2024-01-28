28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Житель ХМАО избежал наказания за избиение жены монтировкой

В ХМАО суд прекратил уголовное дело об избиении женщины за примирением сторон
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избежал ответственности за нанесенные побои Фото:

Югорский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который побил жену монтировкой. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Прекратить уголовное дело и уголовное преследование […] обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. З ч.2 ст. 112 УК РФ, по основанию ст. 25 УПК РФ — за примирением сторон», — сообщается в картотеке. Супруга подсудимого сама ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Югорчанин ударил жену металлической монтировкой и сломал фаланги пальца. Однако до реального наказания дело не дошло — оба супруга прожили вместе более 20 лет, подобный инцидент произошел впервые, и они вместе просили суд прекратить уголовное дело.

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Югорский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который побил жену монтировкой. Об этом сообщается в картотеке суда. «Прекратить уголовное дело и уголовное преследование […] обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. З ч.2 ст. 112 УК РФ, по основанию ст. 25 УПК РФ — за примирением сторон», — сообщается в картотеке. Супруга подсудимого сама ходатайствовала о прекращении уголовного дела. Югорчанин ударил жену металлической монтировкой и сломал фаланги пальца. Однако до реального наказания дело не дошло — оба супруга прожили вместе более 20 лет, подобный инцидент произошел впервые, и они вместе просили суд прекратить уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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