Житель ХМАО избежал наказания за избиение жены монтировкой

Югорский районный суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, который побил жену монтировкой. Об этом сообщается в картотеке суда.
«Прекратить уголовное дело и уголовное преследование […] обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. З ч.2 ст. 112 УК РФ, по основанию ст. 25 УПК РФ — за примирением сторон», — сообщается в картотеке. Супруга подсудимого сама ходатайствовала о прекращении уголовного дела.
Югорчанин ударил жену металлической монтировкой и сломал фаланги пальца. Однако до реального наказания дело не дошло — оба супруга прожили вместе более 20 лет, подобный инцидент произошел впервые, и они вместе просили суд прекратить уголовное дело.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.