Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападении на журналистку «Известий»

28 января 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Глава СК поставил на контроль дело о нападении на журналистку «Известий» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об избиении журналистов МИЦ «Известия» на семинаре блогера в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. 27 января, корреспондент «Известий» отправилась снимать материал про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Когда она пришла, ее скрутили охранники, еще несколько человек напали на оператора. Журналистку буквально выкинули за дверь, оставив без обуви. На улице ее ждал охранник, который стал ей угрожать и душить. Он хотел забрать телефон. Организаторы семинара позднее заявили, что не хотели лишнего внимания к мероприятию, после которого ими могла заинтересоваться налоговая. Графчикова сообщила, что представители Тлиашиновой уже удалили все записи с камер. СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку «Известий» Графчикову.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела об избиении журналистов МИЦ «Известия» на семинаре блогера в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. 27 января, корреспондент «Известий» отправилась снимать материал про российскую блогосферу на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Когда она пришла, ее скрутили охранники, еще несколько человек напали на оператора. Журналистку буквально выкинули за дверь, оставив без обуви. На улице ее ждал охранник, который стал ей угрожать и душить. Он хотел забрать телефон. Организаторы семинара позднее заявили, что не хотели лишнего внимания к мероприятию, после которого ими могла заинтересоваться налоговая. Графчикова сообщила, что представители Тлиашиновой уже удалили все записи с камер. СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистку «Известий» Графчикову.