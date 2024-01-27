Бастрыкин вступился за тюменку, провалившуюся в яму с кипятком

В Тюмени утром 28 января девушка провалилась в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре по улице 50 лет ВЛКСМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, которое после ЧП возбудили региональные следователи.
«В результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени 28 января 2024 года, девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Пострадавшей 21 год. Девушка в результате падения получила ожоги. Ее доставили в медучреждение.
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