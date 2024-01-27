27 января 2024
26 января 2024

Бастрыкин вступился за тюменку, провалившуюся в яму с кипятком

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка с травмами доставлена в медучреждение Фото:

В Тюмени утром 28 января девушка провалилась в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре по улице 50 лет ВЛКСМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, которое после ЧП возбудили региональные следователи.

«В результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени 28 января 2024 года, девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Пострадавшей 21 год. Девушка в результате падения получила ожоги. Ее доставили в медучреждение.

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В Тюмени утром 28 января девушка провалилась в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре по улице 50 лет ВЛКСМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, которое после ЧП возбудили региональные следователи. «В результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени 28 января 2024 года, девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Пострадавшей 21 год. Девушка в результате падения получила ожоги. Ее доставили в медучреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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